Ietaupiet enerģiju un naudu, izmantojot gaisa sausinātāju

Mitri pagrabi ir izplatīta problēma daudzās mājās. Tur bieži atrodas veļas mazgāšanas/žāvēšanas telpas, kur no mitrās veļas un gaisa rodas mitrums.



Izmantojot sausinātāju pagrabā, jūs rūpējaties par mitruma regulāciju un iegūstat siltumu izdevīgi. Wood’s gaisa sausinātājs piedāvā iedarbīgu, energoefektīvu un rentablu risinājumu pagraba atbrīvošanai no mitruma. Wood’s LD sērijas gaisa sausinātāji ir vieni no energoefektīvākajiem gaisa sausinātājiem tirgū. Par katru kondensētā ūdens tvaiku litru jūs atgūstat līdz pat 780 W tīras siltumenerģijas – gaisa sausinātāji izpūš karstu gaisu, kas vienlaikus izžāvē veļu un silda telpu. Tādā veidā jūs saņemsiet sausu veļu rekordīsā laikā un veselīgāku un patīkamāku vidi jūsu pagrabā.