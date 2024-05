Kā izaudzēt zemenes, kam būtu tiešām bagātīga raža? Stādīšana, apčubināšana, izturīgākās šķirnes

Vietu, kur stādīsi zemenes, uzroc un izlasi no augsnes visas nezāļu saknes, tad augsni bagātini ar satrūdējušiem kūtsmēsliem vai kompostu. Stādot atceries, ka auga kakliņam jābūt vienā līmenī ar zemi, pumpuriem pie cera pamatnes jāpaliek neapbērtiem, saknes stādāmbedrē jāievieto taisni uz leju – tās nedrīkst uzliekties uz augšu. Lielākai ražai zemenes vari stādīt arī netradicionāli – pa trim stādiem 15–20 cm attālumā citu no citas trijstūrī. Šādus zemeņu trīsstūrus citu no cita stādi vismaz 30 cm attālumā. Tā var panākt lielu ražu nelielā vietā. Pēc iestādīšanas aplaisti un dari to regulāri, kamēr ieaug.