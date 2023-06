Video: Peoniju karnevāls Botāniskajā dārzā

LU Botāniskā dārza lakstaugu laboratorijas vadītāja Inese Nāburga uzsver, ka dārzam apritējuši jau 100 gadi, līdz ar to viss, kas tajā redzams un baudāms, ir vairāku paaudžu dārzkopju un zinātnieku ilgstoša darba rezultāts. "Daudz no tā, kas šeit ir redzams, audzis jau pagājušajā gadsimtā, bet mūsu uzdevums ir to parādīt apmeklētājiem visā formu un krāsu daudzveidībā." Dārza kolekcija tiek nepārtraukti papildināta ar jaunumiem – parādījušies gan Japānas akcenti, gan Sibīrijas kolekcija ar jaunām, modernām šķirnēm, bet lielākais lepnums ir šķirne, kas selekcionēta vēl 19. gadsimtā un joprojām priecē apmeklētājus.

Noskaties video, lai izbaudītu Latvijas Universitātes Botāniskā dārza krāšņumu, uzzinātu vairāk par peoniju vēsturi un dārza unikālo kolekciju.