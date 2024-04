Latvijā samazinās putnu populācija, dažas sugas izzūd pavisam

Klimata pārmaiņas nav vienīgais faktors, kas ietekmē putnu populāciju. Viesturs Ķerus uzsver, ka visgrūtāk klājas tām putnu sugām, kuru ideālā dzīves vide ir nefragmentēti, saimnieciskās darbības neizpostīti meži. Acīmredzot mēs savus mežus neapsaimniekojam tā, lai šie putni varētu tajos labi justies. Tas, protams, nav viegls uzdevums. Piemēram, grieze, viens no visvairāk pētītajiem putniem Latvijā, mīl lauksaimniecības zemes, kas netiek pārlieku intensīvi apstrādātas, bet neuzturas arī ar krūmiem aizaugušās pļavās. “Grieze ir viena no tām sugām, kas, no vienas puses, cieš no intensīvas lauksaimniecības, no otras – arī no lauksaimniecības zemju aizaugšanas,” saka Ķerus.