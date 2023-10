Mīkstās mēbeles atpūtai: ar ko atšķiras dažādi dīvānu veidi?

Un, lai gan mēbeļu tirgotāji piedāvā ļoti plašu dīvānu un atpūtas mīksto mēbeļu sortimentu, tomēr iepriekš nepieciešams zināt, kas tieši tev vajadzīgs, jo tu noteikti nevēlies iegādāties jaunu, dārgu dīvānu, kas nepavisam nebūs ērts vai nepiedāvās tās funkcijas, kādas tev nepieciešamas.

Svarīgi ir noteikt ne tikai vēlamo cenu kategoriju, telpai atbilstošu mēbeles izmēru, nepieciešamās funkcijas, bet arī tās dizainu un ražošanā izmantotos materiālus, lai izvēlētais dīvāns vai mīksto mēbeļu komplekts kalpotu pēc iespējas ilgāk un būtu viegli kopjams.

Raksta turpinājumā tu uzzināsi, kā atšķiras dažādi dīvānu veidi, kādas funkcijas tie pilda, kā arī tavai izvēlei esam atlasījuši 5 kvalitatīvus dīvānu modeļus dažādiem lietošanas mērķiem! Vēlies uzzināt vairāk? Turpini lasīt!

Dīvāni un mīkstās mēbeles dažādiem lietošanas mērķiem

Dīvāni un mīkstās mēbeles atšķiras ne tikai ar izgatavošanas materiāliem, dizaina un formas risinājumiem, bet arī ar to, kāda ir konkrētā dīvāna tipa pamatfunkcija.

Atpūtas jeb atzveltnes krēsli

Lai gan atpūtas krēslus gluži pie dīvāniem pieskaitīt nevar, tomēr tie ietilpst mīksto atpūtas mēbeļu kategorijā. Atpūtas krēsli bieži vien tiek izmantoti ne tikai viesistabās, bet arī citās mājokļa telpās – guļamistabās, priekšnamos un dažkārt pat plašākās vannas istabās.

Tie pieejami dažādas stila un formas variācijās, taču tie vienmēr paredzēti vienai personai. Šobrīd pieejami gan standarta, gan tā saucamie reglaineri jeb atgāžamie krēsli un pat tādi, kas aprīkoti ar masāžas funkcijām.

Divvietīgie un trīsvietīgie standarta dīvāni

Dīvāni, kas, kā jau saka priekšā to nosaukums, paredzēti 2–3 personām. Tie ir standarta dīvāni, kuri paredzēti sēdēšanai un tos iespējams izmantot dažādās telpās, atkarībā no nepieciešamības.

Piemēram, iegādājoties vairākus dažādas ietilpības standarta dīvānus, tu vari izveidot norobežotu atpūtas zonu savā viesistabā. Standarta divvietīgie un trīsvietīgie dīvāni ir vieglāki un ērtāk pārvietojami, kas ir svarīga nianse, ja būs nepieciešams atbrīvot telpā vietu, kā arī lieliska izvēle nelielām viesistabām, kurās lielam un apjomīgam dīvānam būs grūti atrast vietu.

Dīvāngultas

Dīvāngultas ir standarta tipa dīvāni, kas paredzēti arī gulēšanai. Protams, tie ne tuvu nebūs tik ērti, kā īsta gulta, taču ir gana ērti ciemiņiem, bērniem un pusaudžiem. Turklāt, ja tev ir neliels vienistabas vai studio tipa dzīvoklītis, tad dīvāngulta ir visērtākais un kompaktākais variants, lai izkārtotu citas nepieciešamās mēbeles. Ērtākai gulēšanai atliek vien iegādāties komfortablu virsmatraci.

Stūra dīvāni

Stūra dīvāni ir ērti, komfortabli un lieliski kalpos gan kuplām ģimenēm un tiem, kas bieži uzņem ciemiņus, gan vienkārši tiem, kam patīk ērti izgulties visā dīvāna garumā un baudīt kādu filmu vai televīzijas pārraidi.

Pieejami stūra dīvāni gan ar gulēšanas funkciju, gan ietilpīgām veļas kastēm, gan atgāžamiem kāju un galvas balstiem, tev atliek vien izvēlēties piemērotāko. Taču tas, kas jāatceras – stūra dīvāni piemēroti plašākām telpām un pirms tā iegādes izvērtē dīvāna izmērus ne tikai atbilstoši telpai, bet arī ieejas durvīm dīvāna ienešanai.

5 mīksto mēbeļu modeļi tavai izvēlei

Dīvāns Amorinito XL, pelēka, 133 x 77 cm x 77 cm

Neliela izmēra dīvāns, kas kalpos kā viesistabā, tā guļamistabā vai priekšnamā. Paredzēts 1–2 personām, bez gulēšanas funkcijas vai veļas kastes. Pelēkais, mīkstam samtam līdzīgais apdares audums, zelta toņa kājas un vienlaikus senatnīga un moderna stila dizaina apvienojums rada elegantu, greznu noskaņu un lieliski iederēsies gan modernā, gan romantiska un pat minimālisma stila interjerā.

Dīvāngulta Armando, tumši zaļa, 192 x 82 cm x 78 cm

Dīvāngulta šobrīd tik modernajā tumši zaļajā tonī piemērota kā nelieliem dzīvokļiem, tā plašākām viesistabām, ar iespēju izveidot vienota stila vairāku mīksto mēbeļu atpūtas zonu. Dīvāns ir izlaižams, guļvietas garums ir 177cm, platums – 100cm, tāpēc laba izvēle arī bērna vai pusaudža istabai.

Dīvāns Hanah Home Berlin, zelta/krēmkrāsa, 91 x 220 cm x 83 cm

Ļoti elegants un gaumīgs standarta tipa dīvāns, kas paredzēts 2–3 personām un būs lieliska izvēle gan mājokļa, gan arī biroja iekārtošanai. Izgatavots no viegli kopjama poliestera apdares auduma, mīkstā sēžamā daļa no izturīgām un ērtām putām, savukārt pamata konstrukcija izgatavota no koka. Dīvāns nav izlaižams un nav aprīkots ar veļas kasti.

Stūra dīvāns Laurence Monolith 84, pelēka, labais, 205 x 275 cm x 98 cm

Ļoti kvalitatīvs un ietilpīgs L tipa stūra dīvāns, kas izdaiļos jebkuru viesistabu. Paredzēts 4–5 personām. Dīvānu iespējams izlaist un guļvietas garums un platums ir 193x123 cm, tāpēc nepieciešamības gadījumā izguldīt varēsi vienlaikus divas personas. Aprīkots arī ar ietilpīgu un ērti lietojamu veļas kasti un regulējamiem galvas balstiem papildu komfortam un funkcionalitātei.

Dīvāns Faith, melna, 196 x 98 cm x 91 cm

Moderna dīvāngulta, kas izgatavota no mākslīgās ādas, tāpēc būs komfortabls variants arī cilvēkiem ar alerģijām. Viegli kopjams un izturīgs materiāls. Dīvāns paredzēts 2–3 personām, savukārt gulēšanas platība ir 193x123 cm, piemērots gulēšanai kā pusaudzim, tā pieaugušajam. Laba un gaumīga izvēle arī biroja vajadzībām.

Dīvāni un mīkstās mēbeles interneta veikalā 1a.lv!

Šie un daudzi citi dīvāni, kā arī visas nepieciešamās mēbeles tavam mājoklim tu atradīsi interneta veikalā 1a.lv! Moderns, daudzpusīgs un kvalitatīvs mēbeļu piedāvājums ikviena gaumei un maciņam! Ienāc 1a.lv un izvēlies jau tagad!