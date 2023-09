Pieredzes stāsts: "Pagaidām vairs nelietoju ne miegazāles, ne antidepresantus, tikai CBD eļļu"

Pieredze ar bezmiegu un CBD eļļu

"Man vienmēr ir bijušas problēmas aizmigt. Pat salīdzinoši jaunā vecumā es apskaudu tos, kuri varēja vienkārši apgulties, aizvērt acis un uzreiz aizmigt. Tomēr pēdējos gados mana problēma kļuva arvien nopietnāka. Man radās trauksme, un pēdējos sešus mēnešus cietu no bezmiega.

Vienlaikus dzēru miegazāles, bet tās man nešķita piemērotas. Piemēram, miegs pazuda dažas stundas pirms modinātāja, neskatoties uz to, ka nebiju īsti vēl gatava mosties un būt aktīva. Zāļu ietekmē mans miega cikls kļuva regulārāks, bet daudz īsāks, tāpēc joprojām nevarēju pietiekami atpūsties. Turklāt miegazāles man radīja miegainību un jutu, ka darbā vairs nevaru īsti koncentrēties.

Bet pats trakākais bija, kad pēc pāris mēnešu lietošanas jutu, ka bez tām nevaru aizmigt. Dažas naktis es nespēju gulēt līdz pulksten četriem vai pieciem, un dažas naktis es knapi pagulēju stundu. No rīta tomēr bija jāiet uz darbu. Visa šī miega trūkuma rezultātā mana produktivitāte strauji samazinājās, un galu galā es nespēju veikt savu darbu gana kvalitatīvi. Tad psihiatrs man izrakstīja antidepresantus. Tie palīdzēja iemigt, taču tie joprojām bija tikai pagaidu risinājums.

Tad es tiku pie CBD eļļas. Ja godīgi, jau pirms izmēģināju, biju noskaņota pozitīvi un ļoti cerēju, ka varbūt tiešām noderēs. Es biju dzirdējusi no daudziem avotiem, ka CBD eļļa var palīdzēt pret krampjiem, trauksmi, epilepsiju, depresiju un daudziem citiem stāvokļiem, un tas radīja vēlmi to izmēģināt arī pašai.

Es izmantoju Counting Sheep-Melatonīna kaņepju eļļu kopumā trīs nedēļas. Pirmajās dienās nekādas izmaiņas nemanīju, bet tas mani netraucēja. Jau iepriekš zināju, ka eļļas iedarbība var neizpausties pašā sākumā. Tāpēc es nepadevos un turpināju katru vakaru lietot CBD eļļu. Tajā pašā laikā es lēnām sāku samazināt savus antidepresantus.

Manā gadījumā pagāja apmēram 1,5 nedēļas, līdz es sāku pamanīt izmaiņas. Pirmais, ko pamanīju, bija tas, ka sāku iemigt regulāri vienā un tajā pašā laikā un pamodos tikai tad, kad modinātājs mani pamodināja. Arī ikdienas nemiers sāka atkāpties un tagad ir gandrīz pilnībā izzudis. Jūtu, ka esmu daudz mierīgāka un arī kopumā pašsajūta ir uzlabojusies. Pateicoties uzlabotajai miega rutīnai, arī dienas laikā esmu modrāka un darbs rit daudz raitāk. Kopš tā laika es vispār vairs neizmantoju miegazāles vai antidepresantus, tikai CBD eļļu . Ar nepacietību gaidu, kādas vēl pozitīvas izmaiņas es ieraudzīšu."

Kas ir CBD un kādam nolūkam to lieto?

CBD jeb kanabidiols ir kanabinoīdu jeb ķīmisko vielu veids, kas dabiski atrodams kaņepju augos.

CBD nesatur tetrahidrokanabinolu (THC), psihoaktīvo sastāvdaļu, kas atrodama tā sauktajā ballīšu vai medicīniskajā kaņepē, kas rada reibumu. "Ir izplatīts nepareizs uzskats, ka CBD un ārstnieciskā kaņepes ir viens un tas pats, bet tā nav," sacīja Dr. Džefrijs Čungs, Cedars-Sinai epilepsijas programmas direktors. "CBD pats par sevi nav psihoaktīvs."

CBD visbiežāk lieto hronisku sāpju, trauksmes, iekaisuma un bezmiega ārstēšanai. Turklāt pārliecinoši pierādījumi ir atklājuši, ka CBD var palīdzēt pacientiem, kuri cieš no krampjiem. 2018. gadā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) apstiprināja pirmo recepšu medikamentu, kas satur CBD, lai ārstētu epilepsiju. Par CBD pozitīvo ietekmi ir uzrakstīti zinātniski raksti, un tā drošību ir apstiprinājusi arī Pasaules Veselības organizācija (PVO). Tomēr CBD tirgotāji iesaka konsultēties ar savu ārstu, īpaši, ja vienlaikus tiek lietotas citas zāles.

CBD parasti pārdod kā eļļu, ekstraktu vai kapsulu uz eļļas bāzes. Veikalu plauktos varat atrast arī vairākus pārtikas produktus, dzērienus un skaistumkopšanas produktus ar pievienotu CBD.

H Drop un CBD produkti

H Drop CBD izcelsme ir Lietuvā. Mūsu bioloģiskie kaņepju stādi tiek novākti no Eiropas laukiem un apstrādāti GMP līmeņa rūpnīcās. Ekstraktētā CBD eļļa tiek rūpīgi pārbaudīta un pārdota gan Latvijā, gan pārējā pasaulē.

Mēs esam secinājuši, ka CBD ietekme ir individuāla. Tomēr trauksmes un bezmiega gadījumā H Drop iesaka sākt ar 5% vai 15% CBD eļļu vai 25 mg CBD kapsulām. Turklāt H Drop piedāvā arī eļļu ģimenes mīluļiem – suņiem un kaķiem stresa un spēcīgu emociju mazināšanai!

Plašāku informāciju varat atrast mūsu mājaslapā: CBD veikals - H Drop Latvija , kurā Jauns.lv lasītāji saņem 15% atlaidi visām precēm, izmantojot atlaižu kodu JAUNS15.

NB! H Drop un mūsu produkti nav paredzēti slimību ārstēšanai, atvieglošanai vai profilaksei. Mūsu vēlme ir palielināt izpratni par ārstniecības augiem, kas var palīdzēt daudziem.

