FOTO: nosauktas 2022.gada labākās būves Latvijā

Latvijas Būvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, skates žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs uzsvēra: «Esam gandarīti, ka jubilejas ciklā varam pasniegt Lielo balvu, jo to nopelna tikai tās objektu radītājas komandas, kas paveikušas patiesi nevainojamu darbu, izmantojušas inovācijas un rāda atbildīgu attieksmi pret vidi un sabiedrību. Lielo balvu pasniedzam ne katru gadu, bet šogad žūrija vēroja augstu būvniecības kvalitāti visos finālā vērtētajos objektos.»

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2022” laureāti:

Lielā balva

Ola Foundation ēku komplekss, Ogļu iela 12a, 12b, 12c Rīgā

Publiska jaunbūve

1.vieta - Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas studiju un pētniecības centrs, Konsula iela 21 Rīgā.

2.vieta - Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Gāliņciemā, Kuldīgas iela 138 Ventspilī;

3.vieta- Skolas ēka, Lielā iela 31/35 Saldū.

Publiska jaunbūve – ražošanas ēka

1.vieta - Cepumu un vafeļu ražotne, Laimas iela 8, Birznieki, Ādažu novads.

Dzīvojamā jaunbūve

1.vieta - Merks Viesturdārzs 2. kārta, Rūpniecības iela 27 Rīgā;

2.vieta - Vertikāles, Dumbrāja iela 29 Rīgā;

3.vieta - Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Merks Mežpilsēta, Hipokrāta iela 24 Rīgā;

Atzinība - Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Renaissance, Vesetas iela 6 Rīgā.

Pārbūve un atjaunošana

1.vieta - Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1 Carnikavā;

1.vieta - Dzīvojamā māja Gogoļa iela 8 Rīgā;

2.viet - Biroju ēka Raiņa bulvārī 25 Rīgā;

3.vieta - VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 26.korpuss – Dienas stacionārs;

3.vieta - Rehabilitācijas nodaļa Pētera ielā 33 Ventspilī;

Atzinība - Brīvvalsts dārgumu nams Krasta ielā 35A Rēzeknē;

Atzinība - Māja Elizabetes ielā 10A Rīgā.

Restaurācija

1.vieta - Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams;

2.vieta - Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāls Imperatora ielā 8;

3.vieta - Daugavpils cietokšņa 7. bastiona valnis, kazemāts un Pulvera pagrabs Nikolaja ielā 1;

Atzinība - Krustpils pils C korpusa un fasādes atjaunošana Rīgas ielā 216B Jēkabpilī

Inženierbūve

1.vieta - Vēja parks “Tārgale” Ventspils novadā;

2.vieta - Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē;

3.vieta - LNK Sporta parka 1. kārta Lejupes ielā 5 Rīgā;

Atzinība - Gaujas tilts valsts reģionālā autoceļa P25 Smiltene – Strenči 27,595.-28,417. km.

Ainavas būve

1.vieta - Saules parks, atpūtas laukums Baznīcas ielā 10 Dobelē;

2.vieta - Cietokšņa promenāde Daugavpilī;

3.vieta - Lugažu laukums Raiņa ielā 17 Valkā;

3.vieta - Atpūtas parks Kauguros, Jūrmalā;

Atzinība - Mežezera pastaigu taka Jaunolainē, Olaines novadā.

Koka būve

1.vieta - Rīgas cirka kupols Merķeļa ielā 4 Rīgā;

2.vieta - Restorāns "Parka Paviljons" Liepājā;

3.vieta - Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Ādažu Ūdensroze” Attekas ielā 39 Ādažos;

Atzinība - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes starpnozaru zinātniskā laboratorija Dobeles ielā 41 Jelgavā.

Foto: Billijs Locs

BIM objekts

1.vieta - Cepumu un vafeļu ražotne Laimas iela 8 Birzniekos, Ādažu novadā;

2.vieta - Elemental Business Centre Skanstes ielā 25 Rīgā;

3.vieta - Vertikāles Dumbrāja ielā 29, Rīgā;

Atzinība - Daudzstāvu dzīvojamā ēka Liepājas ielā 44 Rīgā.



Skates apbalvošanas sarīkojumā balvas laureātiem pasniedza Normunds Grinbergs un citi žūrijas eksperti, skates galvenā partnera zīmola Ceresit pārstāvis Andis Londenbergs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

Skates laureātus uzrunāja un sveica Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, kurš atzīmēja, ka «skate Gada labākā būve Latvijā ir viens no būtiskākajiem pasākumiem būvniecības nozarē, kurā ar lepnumu atskatāmies uz iepriekšējo gadu, uz to, kas paveikts. Redzot būves šajā skatē, jau divdesmit piekto gadu pēc kārtas varam pārliecināties, ka mēs augam gan kā sabiedrība, gan kā nozare.» Edmunds Valantis pateicās žūrijai, kuras darbs ar katru gadu kļūst arvien grūtāks, lai izraudzītu labākos no labākajiem, kā arī visai būvniecības nozarei, kas spēj radīt šīs būves, un pasūtītājiem, kuri spēj pareizi pasūtīt būves un arī padomāt par to, ar ko leposimies ilgākā laika periodā. «Mums ir jāatceras un jārāda katru gadu tas labākais!»

Šajā skates ciklā pussimta profesionāļu žūrijas vērtējumam bija pieteikti 62 objekti no visiem Latvijas reģioniem, kuras žūrijas dalībnieki apmeklēja un vērtēja klātienē. 35 finālam izvirzītās būves eksperti papildus vērtēja arī arhitektu, būvnieku un pasūtītāju prezentācijās.

Balvas saņem būves pasūtītājs, ģenerāluzņēmējs, projekta autors un būvuzraugs. Visi saņem arī gadagrāmatas un diplomus. Plāksni ar apliecinājumu par Gada labākās būves titulu saņem pasūtītājs, galvenais būvuzņēmējs - simbolisko marmora arku.

Visi skatei Gada labākā būve Latvijā 2022 pieteiktie objekti apskatāmi skates gadagrāmatā, kas šogad izdota astoto gadu. Vienu eksemplāru bez maksas saņem katras skatei pieteiktās būves pārstāvis.

Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības sadarbībā ar 22 profesionālajām biedrībām un nozares institūcijām rīkotā skate Gada labākā būve Latvijā šogad notiek 25.reizi.

Skates rīkotāju partneri ir 15 būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas, Būvniecības valsts kontroles birojs, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Celtniecības koledža, RISEBA FAD un nozares žurnāls Būvinženieris.