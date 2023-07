Bieži sastopami toksiski telpaugi, kas var kaitēt veselībai

Daži no augiem var būt kaitīgi arī mājdzīvniekiem, uzsver britu pirmās palīdzības mediķe Keisija, uzskaitot toksiskos augus, no kuru audzēšanas noteikti vajadzētu izvairīties pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu aprūpes centros un mājsaimniecības, kurās dzīvo arī bērni.

1. Dīfenbahija

Dīfenbahija (Foto: Shutterstock)

Vizuāli skaists augs ar sulīgām, raibām lapām, turklāt viegli kopjams, taču ar ļoti indīgu sulu. Dīfenbahija ir izturīgs tropu augs, kuram pietiek vien ar mērenu aplaistīšanu, taču kopšanai labāk rokās vilkt cimdus. Auga sula ir tik spēcīga, ka var apdedzināt rokas, taču, ja tā nokļuvusi mutē, var rasties elpošanas un rīšanas grūtības, dedzināšanas sajūta, mēles pietūkums, kas var novest pie runas spēju zaudēšanas uz vairākām dienām.

2. Miera lilija

Miera lilija (Foto: Shutterstock)

Dekoratīvs augs ar garu kātu lapām un baltu kātiņu, un zieds atgādina vālīti. Nav prasīgs un viegli audzējams mājas apstākļos. Taču arī bīstams augs. Ja to apēd, var izraisīt tirpšanas vai dedzināšanas sajūtu, kam seko lūpu, mutes un mēles pietūkums. Jutīgiem cilvēkiem var rasties arī kontakta dermatīts. Jāatzīst gan, ka reizē bīstams, bet arī noderīgs augs, jo kalpos par lielisku gaisa attīrītāju. Tas spēj attīrīt gaisu no toksiskiem savienojumiem, piemēram, benzola, formaldehīda un oglekļa monoksīda. Audzējot telpā, augam nepieciešama sistemātiska apsmidzināšana ar ūdeni. Augs uzsūc mitrumu no gaisa caur lapām, un tam nav nepieciešama tieša saules gaisma.

3. Zelta epipremns

Zelta epipremns (Foto: Shutterstock)

Zelta epipremns ir mūžzaļš, daudzgadīgs liānveida, kāpelējošs lakstaugs ar zaļām lapām, kurās (atkarībā no šķirnes) var būt zeltaini-dzelteni vai balti plankumi un svītras. Visas auga daļas satur adatveidīgus kalcija oksalāta kristālus, kurus sakošļājot vai apēdot, var rasties tūlītējas sāpes vai dedzināšanas sajūta un lūpu, mutes, mēles un rīkles pietūkums. Tā sulas var izraisīt arī kontaktdermatītu, kā arī acu kairinājumu.

4. Zāmija

Zāmija (Foto: Shutterstock)

Zāmija (Zamioculcas zamiifolia), ko nereti dēvē arī par afrikāņu palmu un laimes palmu, ir tik izturīgs, pieticīgs, pacietīgs un viegli kopjams istabaugs, ka to grūti piebeigt pat visneprasmīgākajam audzētājam. Zāmija ir cēlusies no Austrumāfrikas un par iecienītu istabas puķi Eiropā kļuvusi pēdējo pāris desmit gadu laikā. Pēc izskata un formas tā atgādina vairākus kopā saliktus palmu zarus.

Vienlaikus augs ir arī bīstams, it sevišķi, ja mājās mīt mazi bērni. Indīgas ir pilnīgi visas auga daļas. Auga košļāšanas vai norīšanas gadījumā var rasties tūlītējas sāpes vai dedzinošu sajūtu un lūpu, mutes, mēles un rīkles pietūkumu.