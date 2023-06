7 kļūdas, ko pilnīgi visi pieļauj, kopjot telpaugus

1. Nepareiza laistīšana

Neviens augs nevar iztikt bez ūdens, taču – kas par daudz, tas par skādi. Ja rūpīgi laistāt augu, bet tā lapu gali pamazām nobrūnē, augs ir pārlaistīts. Tas ir sliktāk, nekā aplaistīt par maz. Iekaltēts augs varbūt zaudēs savu glīto izskatu, taču izdzīvos. Bet pārlaistītam augam tiek sabojātas saknes, ko uzreiz nepamanīsiet. Pēc 2–3 nedēļām lapu gali nobrūnē.

2. Zināšanu minimums – savu telpaugu nosaukumi

Lai prastu pareizi parūpēties par saviem mājas augiem, būtu jāzina vismaz to nosaukumi. Piemēram, ir augi, kurus jaunā zemē ieteicams pārstādīt ik pavasari, un tādi, kam tas jādara ik pēc pāris gadiem vai kad vecais podiņš kļuvis par mazu. Diemžēl, daudzi cilvēki nemaz nezina, kas tas par augu īsti ir – iegādājušies veikalā un nosaukumu aizmirsuši. Vēl jo grūtāk to atcerēties, ja mājās ir 10 un pat 20 dažādi podiņaugi. Labs padoms, kā ar šo ķibeli tikt galā, ir uz augu iekšpodiņiem uzreiz pēc to iegādes piestiprināt uzlīmīti ar auga nosaukumu. Ja zināms nosaukums, resursu ar padomiem konkrētā auga kopšanai internetā ir ne mazums.

3. Krāna ūdens

Ja laistīšanai izmanto krāna ūdeni, to ieteicams pirms tam apmēram 24 stundas nostādināt. Pirmkārt, gan augam, gan tā saknēm labāk patiks ūdens istabas temperatūrā. Otrkārt, krāna ūdens bieži ir ar lielu kaļķa saturu – ūdeni nostādinot, liela daļa kaļķa nosēdīsies trauka apakšā. Bet svarīgi ūdeni no trauka neizliet līdz galam, kur lejasdaļā nosēdušās kaļķa nogulsnes. Taču ja augs jau novītis un slāpst, labāk to apliet ar siltu krāna ūdeni, nevis gaidīt diennakti.

4. Māla podi ir labāki nekā plastmasas. Vai tiešām?

Tieši otrādi! Jebkuram augam, izņemot orhidejas, vislabākais ir plastmasas pods, kas ievietots dekoratīvā keramikas podā. Keramika pasargās auga saknes no pārkaršanas un krasām temperatūras svārstībām. Turklāt plastmasas podā zeme ilgāk saglabāsies mitra, jo māls ir ļoti porains, un ūdens no tāda poda ātri iztvaiko.

5. Nepietiekama saules gaisma

Vai augs dzīvos uz palodzes? Ziemeļu vai austrumu pusē? Bet varbūt tavi logi sniedzas no grīdas līdz griestiem, piepludinot telpu ar dāsniem saules stariem? Gaisma patīk visiem augiem, un nepietiekamā apgaismojumā jebkurš augs attīstīsies lēnāk, bet arī tieši saules stari vairumam augu izraisīs diskomfortu.

6. Nenotīrītas lapas

Ja uz lapām ir putekļi, nevar notikt fotosintēze un augs nevar attīstīties. Lielākus augus ar biezākām lapām var tīrīt ar mitru vai putekļus piesaistošu lupatiņu. Augus ar sīkākām lapiņām nevajadzētu apsmidzināt, kad tie noputējuši, jo paliks neglīti pleķīši – labāk augu ielikt siltā dušā. Tikai atkal jāuzmanās no pārlaistīšanas! Mazāku podiņu ieteicams sagāzt uz sāniem, lai ūdens notek gar sāniem, lielāku – pārklāt ar pārtikas plēvi vai citu plastikātu, kas neļaus mitrumam nonākt augsnē.

7. Kad augs kliedz pēc pārstādīšanas

Ja augsnes virskārtā kļūst redzamas saknītes vai tās lien ārā no poda, ir pienācis laiks augu pārstādīt. Uz īsu brīdi situāciju var risināt, uzberot papildu augsni, taču ilgtermiņā augam nepietiks barības vielu. Kādu podiņu izvēlēties? Nedaudz lielāku, nevis krietni lielāku – krietni lielākā podā augs nespēs uzsūkt visu mitrumu, un saknes sāks bojāties. Noteikti būtu ieteicams ņemt podiņu ar drenāžas caurumiem (lieliska izvēle ir visparastākie plastmasas podiņi ar vairākiem caurumiņiem apakšā), ko pēc tam ievieto dekoratīvajā podiņā. Jāņem vērā, ka māla podiņi ir gaisu caurlaidīgi, tāpēc augsne tajos ātri apžūst – tiesa, ne tikai no virspuses, bet arī no sāniem, tādēļ augi māla podiņos ir jālaista biežāk. Māla podiņos lieliski jutīsies sukulenti, kaktusi un citi augi, kam nepatīk pārāk liels mitrums.