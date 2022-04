Arī šogad tiešraidēs varēs sekot līdzi ērgļu, kliju, vanagu un stārķu dzīvei

Kā ierasts, pavasarī ligzdošanu sāk putni, kas atgriezušies no ziemošanas citās zemēs, kā arī tie, kas visu gadu mājo Latvijā.

Šis ir arī laiks, kad LDF putnu tiešraižu vērošanas sezona var tikt uzskatīta par atklātu. Jau 11.gadu skatītāji var vērot dabas norises tuvplānā savos ekrānos un gūt unikālu ieskatu putnu, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu, dzīvē.

Šogad turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē un Slīterē, zivjērgļu un melno kliju ligzdām Kurzemē, vistu vanaga ligzdas Rīgā, melno stārķu ligzdas Siguldas novadā, kā arī divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. LDF arī turpina sadarbību ar AS "Sadales tīkls" un nodrošina tiešraidi no balto stārķu ligzdas.

Tāpat turpināsies tiešraide no Līgatnes upes pie zivju ceļa, bet maijā ligzdām pievienosies vēl viena jauna putnu suga.

Brizga-Kalniņa skaidro, ka populārākās ligzdas statusu joprojām saglabā jūras ērgļu ligzda Durbē, kurā saimnieko ērgļu mātīte Milda un viņas jaunais partneris Voldis. Ligzdā jau bija izdētas divas olas, taču tās iznīcināja sveša jūras ērglene, līdz ar to jautājums par to, vai ligzda šogad būs produktīva, paliek atvērts.

Olas jau ir izdētas arī vistu vanaga ligzdā, bet pārējās ligzdās putnu atgriešanās vēl tiek gaidīta un skatītājiem atliks sekot līdzi tam, vai veidosies pāri un notiks ligzdošana. Pagājušajā sezonā putnu tiešraidēm bija vairāk nekā 5 miljoni skatījumu.

LDF putnu tiešraižu projekta vadītājs Jānis Ķuze atgādina, ka putnu tiešraides rāda dabas norises tieši tādas, kādas tās ir - jāievēro neiejaukšanās princips arī tad, ja ligzdā notiek kādi negaidīti pavērsieni.

"Tas arī ļauj mums labāk izprast un izzināt dabas procesus, faktorus, kas ietekmē putnu dzīvi un to ligzdošanas sekmes, un attiecīgi arī izmantot šīs zināšanas dabas aizsardzības darbā.

Aizsargāt varam to, ko pazīstam, tāpēc arī aicinām tiešraižu skatītāju aizdomāties par dabas aizsardzības nozīmi," stāsta Ķuze.

Tiešraides kameru darbība tiek nodrošināta, pateicoties sabiedrības atbalstam - tiešraižu kameru skatītāju ziedotājiem.

Ziedot tiešraižu atbalstam var LDF mājaslapā "www.ldf.lv", kā arī ar "Mobilly" aplikācijas starpniecību un ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina atbalstītājs LMT.