Pexels

Kā zināt, ka desā patiešām ir gaļa, nevis skrimšļu, asinsvadu, tauku un cīpslu masa?

Desu, cīsiņus u.c. gaļas produktus gatavo no gaļas, bet vai tiešām tikai no tās? Zema cena ir viens no signāliem, ka produktā attiecīgi ir mazs gaļas daudzums, ko, visticamāk, lielākoties aizstāj uzturvielām mazāk vērtīgā mehāniski atdalītā gaļa (MAG). Kā iepirkties gudri, lai organisms tiešām saņemtu gaļu? Jāraugās, lai gaļas produktā ir izmantota gaļa – jo augstāks gaļas procents sastāvā, jo labāks produkts, apstiprina dietologs Andis Brēmanis.