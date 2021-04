Kā pavasarī parūpēties par puķēm uz palodzes?

Dari tā

● Ja augu mājvieta ir uz dienvidu puses palodzes, pasargā tos no spilgtas saules, jo tās stari ātri apdedzina lapas. Ja telpas vēl tiek kurinātas, raugies, lai augiem pietiktu vienmērīga mitruma, it sevišķi tiem, kas atrodas uz palodzes virs radiatoriem.

● Pārstādi tos augus, kurus vēl nav pagūts pārstādīt. Ja saknes pārāk izpletušās un augs nenāk laukā no vecā puķu poda, labāk to sabojāt vai pat sadauzīt, nekā ar strauju rāvienu traumēt augu un saknes. Tās saknes, kas jau izspraukušās pa caurumiņu poda apakšā, nāksies nogriezt. Ja ar dūri pasit pa otrādi apgriezta puķu poda dibenu, bet augs tik un tā nenāk laukā, vari izlīdzēties ar asu nazi – ar to uzmanīgi nobrauc gar poda iekšpusi. Mazākiem puķu podiem reizēm palīdz ilgāka izmērcēšana remdenā ūdenī.

Jaunā puķu poda diametram vajadzētu būt par 3–4 cm lielākam par veco. Tad augs iegulsies podā stabili un būs gana daudz svaigas augsnes.

● Pēc garajiem mēnešiem, kad gaismas bijis maz, ir pēdējais laiks palutināt augus ar atsvaidzinošu dušu. Puķu podus uzmanīgi aiznes uz vannasistabu vai citu piemērotu vietu, kur pieejama duša, un ar maigu, bet pietiekami spēcīgu strūklu rūpīgi noskalo augu. Ūdenim jābūt ķermeņa temperatūrā – ne par aukstu, ne par karstu. Lai augsni puķu podā pārāk nepiesūcinātu ar slapjumu, to pirms skalošanas apklāj ar pārtikas plēvi.

● Likvidē tumšajā un drēgnajā laikā radušos pelējumu. Ja pelējums puķu podā pārvilcies plānā kārtā, to noņem un papildini ar svaigu augsni. Ja augsne pamatīgi sapelējusi, augu pārstādi citā podā; pirms tam auga saknes noskalo tekošā ūdenī.

Ja augs pārlaistīts, tad laistīšanu pārtrauc un vēro, kas notiek. Ja, šķiet, ka nebūs līdzēts, pārstādi.

