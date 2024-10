Bargs sals vai slapjdraņķis? Lietuvas klimatologs prognozē, kāda būs ziema

Globālā sasilšana ir viena no biežāk dzirdētajām vides tēmām. Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienesta klimatologs Donāts Valiukas norāda, ka šī ziema visai pasaulei būs viena no siltākajām. "Tendence ir skaidra - ziemas kļūst siltākas. Lietuvā ir skaidri redzams ikgadējs temperatūras pieaugums, un ziema ir tas periods, kad temperatūra mainās visvairāk un to var vislabāk novērot. Tieši ziemas periodā temperatūra pieaug visvairāk," saka Valiukas.