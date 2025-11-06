Tiek meklēts bezvēsts pazudušais Jānis.
112
Šodien 09:54
Nosūtīja tēvam video un izgaisa - Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Jāni Stungu
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1998. gadā dzimušo Jāni Stungu, kurš šā gada 5. novembrī ap 14.30 atradās Rīgā, Kārļa Mīlenbaha ielā, taču 15.30 nosūtīja tēvam video, ka brauc uz Saldu.
Ap plkst. 17.00 Jānis iesēdās autobusā no Saldus, taču nav zināms vai viņš aizbrauca atpakaļ uz Rīgu. Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, īsi, tumši mati, tumši brūnas acis. Bija ģērbies melnā jakā ar kapuci, dzeltenās ar melnu darba biksēs, divos tumšos kreklos, melnā cepurē un dzeltenā jakā.
Valsts policija aicina aplūkot Jāņa fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!