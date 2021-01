Vai runāšana ar telpaugiem tiešām uzlabo to augšanu? Reāls pieredzes stāsts

"Uz mana virtuves plaukta dzīvo orhideja. Pirmajos divos gados, kas pavadīti manā aprūpē, tā saražoja divus ziedus gadā. Runājot par telpaugiem, man drīzāk ir "brūnie" nevis "zaļie pirkstiņi", tāpēc jau šis sasniegums pārsita visas manas cerības. Es biju pateicīga par šiem brīnumainajiem ziediņiem, kas izdzīvoja, neskatoties uz to, ka man trūkst dārzkopības zināšanu," savu pieredzi "The Guardian" atklāj Sīta Doda.

"Bet pagājušais gads bija anomāls. Tāpat kā daudzi no mums, arī es daudzas stundas pavadīju virtuvē, gatavojot, cepot, dziedot un runājot. Tas nozīmē, ka mana orhideja saņēma nepieredzēti daudz uzmanības. Uz to viņa atbildēja, starp maiju un oktobri saražojot 13 krāšņus ziedus."

Sievieti redzētais ļoti pārsteidzis, jo, viņa pa šo laiku nav apguvusi jaunas dārzkopības prasmes, bet vienkārši vairāk laika pavadījusi blakus augam.

"Vai orhidejas bagātīgajam uzplaukumam bija kāds sakars ar manu pastiprināto klātbūtni? Vai viņa reāģeja uz manu balsi?" jautā Sīta.

Augi reaģē uz vibrācijām

Kā stāsta austrāliešu pētniece un biofilijas eksperte Dominika Hesa, augi nedzird tā, kā to darām mēs: "Tomēr daži pētījumi pierāda, ka jauka runāšana stimulēs to augšanu, bet kliegšana radīs pretēju efektu. Tomēr tam nav tik liels sakars ar vārdu nozīmi, kā ar vibrācijām un skaļumu. Augi labvēlīgi reaģē uz zemu vibrāciju līmeni. Ideālas ir skaņu frekvences diapazonā no 115 līdz 250 herciem."

"Vieglas vibrācijas uzlabo augu augšanas spējas, savukārt spēcīgākām, spēcīgākām vibrācijām ir negatīva ietekme," skaidro Hesa.

"Vibrācijas veicina fotosintēzi, kas uzlabo augšanu un auga spējas cīnīties ar infekcijām. Varētu teikt, ka augi kļūst laimīgāki!"

Hesa atzīst - raugoties no zinātniskās puses, laika pavadīšana kopā ar augu tik tiešām ir vērtīga.

Tam piekrīt arī dārzkope un Sidnejas augu konsultāciju biznesa "Our Green Sanctuary" dibinātāja Reičelai Okella. "Es bieži runāju ar saviem augiem, kad es uz tiem skatos," viņa saka. "Es priecājos, kad parādās jauni pumpuriņi - tas nozīmē, ka augi ir laimīgi, un es daru visu pareizi."

Jānorāda, ka vairāk laika pavadot mājās, arī telpaugi saņem vairāk uzmanības. Tāpēc, iespējams, šāda auga labestība saistāma arī ar pastiprināto uzmanību pret tiem. Pārmērīga laistīšana ir viens no galvenajiem telpaugu nāves cēloņiem. Iespējams, katru dienu esot mājās, cilvēki retāk jūt aizmāršību un necenšas saglābt šķietami iekavēto, ar joni ķeroties pie lejkannas.