5 veidi, kā kafijas dzeršanu padarīt veselīgāku

Kafija ir populārs dzēriens, kuru izmanto arī citu dzērienu pagatavošanā - late, kapučīno, ledus kafija, ekspreso… Vienam kafija ir ikrīta rituāls, cits bez tās nevar pamosties, bet vairumam kafijas dzērāju tā vienkārši ļoti garšo.

Nedzer kafiju pēcpusdienā

Kafijā esošais kofeīns ir galvenais iemesls šī dzēriena popularitātei. Kofeīns iedarbojas kā simulants, tas palīdz pamosties, uzmundrina un sniedz enerģiju, kā arī mazina nogurumu. Taču, dzerot kafiju dienas vidū, tā var ietekmēt naktsmieru. Un miegs ir vitāli svarīgs cilvēku veselībai un labsajūtai. Tāpēc nav ieteicams dzert kafiju pēcpusdienā, īpaši, ja esi novērojis, ka tā ietekmē tavu miega kvalitāti. Ja pēc pusdienām vai vakarā gribas uzmundrinājumu vai nomākt miegu, labāk izvēlies stipru tēju vai pastaigu svaigā gaisā.

Piebremzē ar cukuru

Lai gan kafija ir veselīga, piedevas var to padarīt par neveselīgu dzērienu. Viens no ātrākajiem veidiem, kā to izdarīt – pielikt cukuru. Tas nemazina kafijas labās īpašības, taču ir slikts par sevi, ja tiek uzņemts pārāk lielā apmērā. Ja kafijas dzēriena garšu gribi saldināt, izmanto stēviju vai alternatīvu saldinātāju.

Izvēlies kvalitatīvu produktu

Kafijas kvalitāti nosaka kafijas koka šķirne, kafijas pupiņas augšanas, novākšanas un grauzdēšanas apstākļi, kā arī klimatiskie apstākļi. Rēķinies, ka kafijas pupiņas var tikt apstrādātas ar pesticīdiem un citām ķīmiskām vielām, kas var kaitēt cilvēka veselībai. Lai sevi pasargātu, izvēlies tādas kafijas pupiņas, kas audzētas bioloģiskās saimniecībās.

2.5 mg uz 1 kg

Mērenās devās kafija ir veselīga, taču viss, kas ir pa daudz, nāk par skādi! Cilvēku organismi ir atšķirīgi, vienam kafija aizdzen miegu, kamēr citu tā saldi iemidzina. Kanādas veselības centrs iesaka nepārsniegt 2.5 mg kofeīna uz kg cilvēka svara. Ja vidēja kafijas krūze satur 95 mg kofeīna, tad cilvēkam, kurš sver 80 kg, nevajadzētu dzert vairāk par divām krūzēm kafijas dienā. Taču, ja nenovēro nekādas nevēlamas blakusparādības, kafiju var dzert vairāk.

Pievieno garšvielas

Kafijas garšu var uzlabot ar kanēli vai kakao pulvera palīdzību. Pētījumi liecina, ka kanēlis diabēta slimniekiem var pazemināt glikozes, holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs. Turpretī kakao pulveris mazina sirds slimību risku. Pievieno šīs garšvielas savam kafijas dzērienam un izbaudi jaunu garšas kombināciju!

