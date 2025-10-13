Aktrise Inga Tropa kļuvusi par precētu sievu un nomainījusi uzvārdu
Par precētu sievu kļuvusi latviešu aktrise un teātra režisore Inga Tropa.
Kā liecina ieraksti viņas sociālajos tīklos, aktrise nomainījusi arī uzvārdu un turpmāk būs godājama kā Inga Ungure. Viņas izredzētais ir aktieris un režisors Gatis Ungurs - abu draudzība uzplauka, filmējoties komēdijā "Melnais samts", kuras pirmizrāde bija pērn februārī. Filmā abi atveido mīlētāju pāri.
Šogad viņu dzīvē notika vēl kāds priecīgs notikums - 8. janvārī pasaulē nāca pāra meitiņa. Aktrisei ir arī 15 gadu vecs dēls Mihels no attiecībām ar režisoru Renāru Vimbu.
Pirms diviem gadiem Inga intervijā žurnālam "OK!" stāstīja, ka attiecības ar Gati nākušas brīdī, kad to vismazāk gaidījusi: “Pavisam negaidot, vasarā starp daudzajiem darbiem es sapratu, ka esmu satikusi cilvēku, ar kuru izjūtu dziļu vēlmi pabūt vēl mirkli kopā. Vēl mazliet ilgāk parunāt, nu vēl mazliet… Tas notika darba projekta laikā, man nācās pārkāpt kaut kādus pašas izdomātus tabu, ka darbā jau nu gan ne. Bet es arī negribēju šim visam pretoties. Ja ir sajūta – šis ir mans cilvēks, tad jāļauj tam notikt. Tas izvērtās skaistā attiecību uzplaukumā, lieliskā darba procesā, un tā mēs joprojām katru dienu mostamies kopā.”