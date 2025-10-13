Mūžībā devies Mārtiņš Lauva - cilvēks, kuram līdzi juta visa Latvija
Šodien mūžībā devies ventspilnieks un četru bērnu tēvs Mārtiņš Lauva. Viņš cieta no smagas neiroloģiskas slimības - miotrofās laterālās sklerozes (ALS) - un jūnija sākumā "Latvijas Televīzijā" norādīja, ka "vēlas dzīvot, un raizējās par to, ka pēc 1.jūlija paliatīvā aprūpe viņam vairs netiks kompensēta".
"Šodien pārstāja pukstēt Mārtiņa Lauvas sirds. Viņš bija cilvēks, kurš gadiem ilgi cīnījās ar ALS — slimību, kas pārbauda ikvienu līdz pēdējiem spēkiem. Mārtiņš bija ne tikai cīnītājs par sevi, bet arī par citiem. Viņš dalījās savā pieredzē, iedvesmoja, motivēja un pierādīja, ka nekad nedrīkst padoties, lai cik grūti būtu. Viņš bija un paliks paraugs — cilvēks ar milzīgu spēku, sirdi un gribasspēku. Ļoti žēl… Lai viņam miers," vietnē "Facebook" norāda labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" dibinātājs Edijs Pipars.
Bet žurnāliste Inese Supe norāda, ka Mārtiņš bija cilvēks, kurš par spīti smagajai diagnozei, nezaudēja humora izjūtu, bija brīnišķīgs dēls un tēvs! "No sirds izsaku līdzjūtību tuviniekiem! Debesis šodien gavilē, jauns eņģelis ieradies! Skumji, ļoti skumji…" līdzjūtību pauž Supe.
Jau ziņots, ka Mārtiņš Lauva, kurš iepriekš spēlēja Jūras spēku orķestrī un strādāja policijā, pēc diagnozes bija spiests paļauties uz savu māti, kas rūpējas par viņu. Kā Mārtiņš jūnijā norādīja LTV, viss esot sācies pirms pieciem gadiem ar kreiso plaukstu. "No rīta pamodos, gribēju sasiet šņores. Nevarēju paņemt kurpes. Kaut kā īkšķis nestrādāja."
"Domāju, ka esmu nogulējis. Ziniet kā - darbs, darbs, darbs, un tad veselība pēdējā vietā," pauda Mārtiņš.
Jūnijā viņš joprojām varēja parunāt un paēst. "Man strādā rīšanas reflekss. Varu baudīt ēdienu. Es no tā nevēlos atteikties," viņš norādīja. Tomēr, lai viņš varētu dzīvot, viņa mātei bija jānodrošina pastāvīga plaušu mākslīgā ventilācija – procedūra, kuru viņa veic līdz pat 20 reizēm dienā.
Pērn septembrī ārstu konsīlijs lēma, ka Mārtiņa dzīvildze ir ierobežota un viņam atlikuši aptuveni 6 mēneši. Tāpat konslīlijs lēma, ka viņam nepieciešams paliatīvās aprūpes pakalpojums mājās. Bet šī gada pavasarī Mārtiņš uzzināja, ka no pirmā jūlija, ja viņa dzīvildze pārsniedz 6 mēnešus, valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošinās tikai līdz šim periodam.
Paliatīvā aprūpe mājās mēnesī izmaksā 2800 eiro. "Šobrīd viss ir iekļauts, valsts apmaksāts, mēs esam zvana attālumā no ārstiem," jūnijā norādīja Mārtiņa māte, kas katru dienu rūpējas par dēla dzīvību. "Ja nepagarinās, tad ir vāks. Es nezinu, kā mēs tiksim galā," pauda sieviete.