"Būtu beigti vai gūstā minūšu laikā!": Igaunijas eksprezidents Ilvess par Krievijas "zaļajiem cilvēciņiem", kas pēkšņi parādījās "Sātses zābakā"
Igaunijas eksprezidents Tomass Hendriks Ilvess iesaistījies diskusijā par to, ko pagājušās nedēļas nogalē darīja bruņotas militārpersonas tā dēvētajā Sātses zābakā — Krievijas teritorijā 115 hektāru platībā, kas iestiepjas Igaunijas teritorijā pie Veru apriņķa Setomā pagasta un pēc formas kartē atgādina zābaku.
“Tā ir vienkārši troļļošana. Psiholoģiskas pelēkās zonas karš. Ja viņi kaut ko mēģinātu Igaunijas teritorijā, viņi minūšu laikā būtu beigti vai karagūstekņi,” mikroblogošanas vietnē “X” paziņoja Ilvess, kurš bija Igaunijas prezidents no 2006. līdz 2016. gadam. “Tas viss ir paredzēts, lai cilvēki nervozētu un saņemtu pastiprinātu uzmanību, pateicoties “klikbaitīgiem” sociālajiem medijiem.”
It’s just a trolling op. Psychological grey zone warfare. If they tried anything on Estonian territories they’d be dead or POWs in minutes.— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) October 12, 2025
All meant to make people nervous and get amplification via click-baity social media. https://t.co/CWNdNS7WQh
Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna aicināja neaizrauties ar pārmērīgu satraukumu. “Ziņojumi, ka situācija pie Igaunijas–Krievijas robežas kļūst saspringta, ir pārspīlēti. Igaunijas dienvidaustrumos ir ceļš, kas īslaicīgi šķērso Krievijas teritoriju. Vietējiem iedzīvotājiem ir atļauts to izmantot, ja brauc bez apstāšanās. Piektdien mēs novērojām septiņus bruņotus Krievijas karavīrus uz šī ceļa Krievijas pusē. Lai izvairītos no jebkādiem iespējamajiem incidentiem, mēs tur uz laiku apturējām satiksmi. Ilgtermiņā mēs plānojam šo ceļu vispār vairs neizmantot. Jau ir pieejams alternatīvs maršruts, kas apiet Krievijas teritoriju, un jauns tiek būvēts. Pašreizējā situācija ir vēsturiska anomālija,” viņš paziņoja savā “X” kontā. “Lai būtu skaidrs: uz robežas nenotiek nekas akūts. Krievi rīkojas nedaudz uzstājīgāk un pamanāmāk nekā agrāk, bet situācija joprojām tiek kontrolēta.”
Jauns.lv jau ziņoja, ka piektdienas vakarā Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz austrumu robežas uz laiku slēdza satiksmi pa tā dēvēto Sātses zābaku, jo robežsargi Krievijas pusē novēroja neierasti lielas karaspēka vienības pārvietošanos. Departaments izplatījis videoierakstu, kurā redzami uz ceļa stāvoši septiņi bruņoti vīrieši.
"Sātses zābaks" ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso kilometru garš ceļa posms, ko igauņi izmanto, lai nebūtu jāveic apkārtceļš.
NEW: Estonia’s Police and Border Guard Board has temporarily closed the Saatse Boot passage after detecting increased Russian border activity. The narrow Estonian road briefly cuts through Russian territory, where vehicles may normally pass without stopping. Authorities say more… pic.twitter.com/eiKLIOjgWd— GeoInsider (@InsiderGeo) October 11, 2025
Satiksme pa ceļu, kas daļēji iet pa Krievijas Pleskavas apgabala teritoriju, slēgta, lai nepieļautu varbūtējas provokācijas un lai gādātu par Igaunijas pilsoņu drošību. Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro sestdienas vakarā paziņoja, ka saskaņā ar pēdējām ziņām Krievijas bruņotie formējumi esot pametuši Sātses zābaka apkārtni, taču satiksme caur šo teritoriju būs slēgta vismaz līdz otrdienai.
Savukārt uz Latvijas-Krievijas robežas situācija ir mierīga - tās tuvumā nav pamanīti nelikumīgi robežas šķērsošanas mēģinājumi, kā arī nav konstatētas neordināras situācijas vai aizdomīgas personu grupas robežas tuvumā, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts robežsardzes (VRS) preses pārstāve Kristīne Pētersone.
Situācija salīdzinājumā ar Igauniju Latvijai ir atšķirīga, jo Latvijai nav tādu ceļu, kas "kādā posmā iedziļinātos Krievijas vai Baltkrievijas teritorijā," norādīja Pētersone.