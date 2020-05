Žurnālam "100 labi padomi" iedvesmojošs speciālizlaidums "Māja Laukos"

Attālināti, zem ābeles

Žurnāla "100 labi padomi" galvenā redaktore Signe Šēnfelde.

Protams, tas nāk ar gadiem, bet man nedz Londona, nedz Rīga vairs nešķiet lielo iespēju zeme. Latvijas lauki gan. To pierāda arī šā "Māja Laukos" laidiena varoņi. Tāpēc, vienalga, ko par to saka tirgus analītiķi uz auguma piegrieztos uzvalciņos, kas uz darbu bankā brauc ar elektrisko skrejriteni. Latvijas laukos tu vari radīt, darīt, atklāt, pilnveidot, atjaunot, piepildīt, iekārtot, baudīt, atklāt, pierādīt, iekopt...! Visu, ja to tiešām gribi un zini, kā. Un, nevajag man stāstīt, ka lauki – tas ir forši tikai Jāņu brīvdienās un, kad ienākas ķirši, bet citā laikā viena vienīga garlaicība un, protams, tumsa un dubļi. Es zinu, cik grūta ir dzīve laukos, ja nav spēka, un nav arī, kas palīdz. Un es zinu, cik bezcerīga ir dzīve laukos, ja nav mākas, zināšanu, redzējuma. Taču, ja ir spēks, ir, kas palīdz, ir zināšanas, ir redzējums un ir prasmīgas rokas – lauki uzlādē, lauki nomierina, lauki iepriecina, lauki dod patvērumu. Īpaši šobrīd, kad vīrusa savaldīšana nav terminēta, pilsētā jādistancējas un jāmaskojas, smalkie biroji pārcēlušies uz virtuvēm un palodzēm, bērni nedrīkst tuvoties rotaļu laukumiem, un lielveikalā katrs mazais kabacītis ietīts plēvē. Tad domas pašas aizklīst uz lauku mājām, pa kuru pagalmu skraidīji bērnības vasarās, vai tām, pērn brīvdienās izmestajos līkumos pamanītajām mīlīgajām, kuru taciņa sāk aizaugt ar zāli, un tām, feisbuka māja meklē cilvēku/dzīve laukos grupā redzētajām. Varbūt tas ir īstais risinājums? Lauki mūsdienās ne vienmēr nozīmē piena lopkopību vai cukurbietes, bet gan dzīves telpu tuvāk dabai un sev. Ja strādā attālināti, vai nav vienalga, sēdi Zolitūdes daudzdzīvokļu ēkas sestajā stāva vai Rencēnu, Kaibalas vai Lutriņu viensētā, jo internets vienlīdz jaudīgs un vienlīdz dārgs. Latvija ir tik skaista, tik zaļa, tik dažāda, mēs pavisam dabiski varam ievērot distanci, - gan divus metrus viens no otra, gan 200 kilometrus no Dvietes, Lubānas vai Labraga līdz Rīgai. Svarīgākais ir saprast, tieši ko tu vēlies darīt, dzīvojot laukos. Jo vienīgais, ko lauki necieš, ir smalkā galdiņa urbēji.

Žurnāla "100 labi padomi" speciālizlaidums "Māja Laukos" nopērkams preses tirdzniecības vietās visā Latvijā, kā arī "Bolt Food" lietotnē "Narvesen" veikala sadaļā "žurnāli", kā arī digitālā formā www.zurnali.lv "App Store" un "Google play". (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Žurnāla "100 labi padomi" speciālizlaidums "Māja Laukos" nopērkams preses tirdzniecības vietās visā Latvijā, kā arī "Bolt Food" lietotnē "Narvesen" veikala sadaļā "žurnāli", kā arī digitālā formā www.zurnali.lv "App Store" un "Google play".