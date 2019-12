Anna Panna un mazā Hanna veido jauno kūku recepšu grāmatu un testē iRobot

Anna Panna iesaka pagatavot kādu jaunu gardumu visai ģimenei – šokolādes biešu kūku, kas vizuāli sanāk perfekti pieskaņota Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga tematikai. (Foto: Juris Rozenbergs)

Anna, kuras vecāki Odetta un Bruno Birmaņi ir atzīti modes jomas speciālisti, jau sešus gadus ir viena no Latvijā populārākajām kūku meistarēm, un, pateicoties viņas degsmei un prasmei procesu izskaidrot vienkārši un saprotami, tortes cepšanai mājās ir iedvesmojušās neskaitāmas sievietes. Annas Pannas ierosmes daudzi skatās gan internetā, gan viņas recepšu grāmatās, kur vairums ir Annas pašas radītās kūku receptes, gan apgūst meistarklasēs, kurās slavenā kūku pavēlniece dalās savā pieredzē un sniedz vērtīgus padomus.

Jaunā grāmata top dzīvokļa virtuvē

Anna smej, ka kūku gatavošana viennozīmīgi nenāk par labu figūrai un situāciju neglābj arī tas, ka viņas vīrs Kārlis ir fitnesa treneris. Anna godīgi atzīst, ka viņai vienkārši nepatīk svīst sporta zālē. Tāpēc viņa tur sevi grožos, gan limitējot tortes gabalus, ko atļaujas apēst pati, gan dodoties garās pastaigās ar meitu Hannu.

“Hanna jau ir paaugusies, un visas 100 receptes jaunajai grāmatai tapa mūsu dzīvokļa virtuvē. Reizi nedēļā, kad nāca fotogrāfe, mums bija saceptas tieši desmit kūkas. Tad, protams, te dzīvoklī bija visai baiss skats.” (Foto: Juris Rozenbergs)

Nupat Annas meita sasniegusi divu gadu vecumu un kļuvusi par viņas aizrautīgāko palīgu. Izrādās, Annas Pannas trešā kūku recepšu grāmata ir tapusi ar meitas līdzdalību, un Hanna ir gan grāmatas vāka seja, gan iekšlapu galvenā modele. “Ideja par šo grāmatu tapa, jo pirmā grāmata arvien ir ļoti pieprasīta un cilvēki man joprojām privāti raksta, sakot, ka vēlas šo grāmatu iegādāties, bet es diemžēl to nevaru noorganizēt, jo visi eksemplāri ir iztirgoti. Tāpēc sapratu – jārada jauna, un tajā, tāpat kā pirmajā grāmatā, iekļāvu tikpat vienkāršas receptes, tādējādi var iesaistīt bērnus, ģimeni, un tās var pagatavot cilvēki, kas ikdienā vispār nav gatavotāji,” stāsta Anna Birmane.

Anna stāsta, ka plašākas zināšanas par kūku cepšanu viņa smēlusies internetā, bet tagad, skatoties dažādus video raidījumus Youtube kanālā, izzina visu par telpaugiem; izrādās istabas augi ir Annas jaunā aizraušanās. Pašas dzīvoklī ir jau ap 20 zaļumaugu. (Foto: Juris Rozenbergs)

Mācās no amerikāņu mājas kārtošanas speciālistes

Annas ģimenei šis ir pavisam jauns mājoklis – 100 kvadrātmetru plašajā dzīvoklī ievākušies aizvadītā gada izskaņā. Mājokli iekārtojuši pēc pašu gaumes. Tas ir gaišs, plašs, bez liekām mēbelēm. Pārceļoties šurp no iepriekšējās mājvietas, Anna līdzi paņēmusi tikai pašu nepieciešamāko, un agrāk savāktā iedzīve lielākoties utilizēta. “Mājās nevajag glabāt neko, kas ir nevajadzīgs un kas netiek lietots,” viņa uzskata, atklādama, ka ir aizrautīga amerikāņu telpu kārtošanas speciālistes Marie Kondo pārraižu vērotāja. “Esmu īsta šīs autores fane. Viņa interesanti un burvīgi pastāsta, kā vajag saklasificēt savu māju, lai tajā būtu ērtāk uzturēt kārtību, un pasviež idejas par lietām, bez kurām patiesībā varam iztikt, nepiekrāmējot dzīvojamo platību ar nevajadzīgiem priekšmetiem,” stāsta Anna Birmane.

“iRobots mums palīdz uzturēt māju kārtībā – lai tas varētu veikt uzkopšanu, liekās mantas ir jānovāc no grīdas.” (Foto: Juris Rozenbergs)

“Brīnišķīgi, ka iRobot tagad māju uzkopj manā vietā!”

Jau drīz pēc iekārtošanās tagadējā mājoklī, būdama maza bērna māmiņa, Anna prātojusi, ka viņai noderētu kāds palīgs mājas uzkopšanas darbos un ka tas varētu būt robotizētais putekļsūcējs. “Galvenais iemesls, kāpēc spriedām, ka mums ir nepieciešams robots, bija tas, ka bijām izmēģinājuši ļoti jaudīgos parastos putekļsūcējus un sapratām, ka no tiem nav liela labuma, ja... viņi stāv skapī. Jo ir nepieciešams daudz brīva laika, lai katru dienu tīrītu grīdu,” atzīst Anna pēc iRobot testēšanas savā mājoklī.

“Robots paliek pie mums! Viņš tiešām iztīra mūsu mājokli, visus iespējamos segumus, gan parketu, gan flīzes, tiek arī pāri dažādiem šķēršļiem. Arī virtuvē uz grīdas izbirušos miltus savāc bez niķošanās. Ņemot vērā, ka ar mums ir šis mazais pipars (rāda uz meitu Hannu – Red.), tad netīrumu ir diezgan daudz. Mums ir arī suns, kurš, protams, met spalvu, līdz ar to uz grīdām veidojas tādi kā pūku mutuļi. Kā mamma un kā sieviete ļoti novērtēju, ka tagad mājās ir kāds, kurš iztīra visu mūsu vietā. Tu tikai “palaid” – vai nu ieslēdzot pogu, vai mobilajā lietotnē telefonā, un viņš visu izdara. Vienīgais, par ko mums ir jāparūpējas, viss ir jāsavāc no grīdas, lai robots netraucēti varētu darboties. Bet tīrīšanas laikā es mierīgi varu dzīvoties ar meitu, doties pastaigā vai cept tortes,” stāsta Anna.

“Novērtējam, ka iRobot ērti pabrauc un iztīra arī grīdu zem mēbelēm, kur nereti savācas pūkaini kumšķi no izkritušajām suņa spalvām, putekļiem un matiem.” (Foto: Juris Rozenbergs)

Nenovērtējama ideja dāvanai

Anna ievērojusi – ja robots strādā katru dienu, telpā ir mazāk putekļu. “Līdz ar to tie nenosēžas arī uz citām virsmām, un, piemēram, plaukti ir jāslauka retāk, par ko visi esam priecīgi. Novērtēju arī to, ka iRobot pakļūst apakšā zem mēbelēm – zem plauktiem un gultas. Ģimenē visi esam tiešām priecīgi par to, ka beidzot varam pa grīdu staigāt basām kājām un nekas vairs nelīp pie pēdām. Tā ir īsta bauda.” Pēc Annas Birmanes, domām ikviena ģimene būs ieguvēja, ja grīdas uzkopšanu uzticētu robotizētajam putekļsūcējam, jo mājas tīrīšanas laiku tagad var veltīt kaut kam citam vai atpūtai. “iRobot varētu būt nenovērtējama dāvana kā dzimšanas dienā, tā Ziemassvētkos un kāzās!” spriež Anna. Viņa pati ar vīru Kārli šogad atzīmējuši piekto kāzu gadadiena.

Annas meitai Hannai ir pašai sava virtuvīte un tajā – arī otrajā dzimšanas dienā saņemtā spēļu kūka. Bet vislabāk viņai patīk rosīties ar mammu īstajā virtuvē un palīdzēt cept īstas tortes. (Foto: Juris Rozenbergs)

Šokolādes biešu kūka

Foto: Juris Rozenbergs

Sastāvdaļas:

170g rudzu miltu

50g kakao

2 ½ tējkarotes cepamā pulvera

Šķipsna sāls

200 g brūnā cukura

100 g šokolādes

3 olas

500 g vārītu biešu

180 g eļļas

Krēmam:

300 g krēmsiera Rasa

250 g saldā krējuma

100 g pūdercukura

50–100 g dzērveņu ievārījuma

Dekorēšanai var izmantot dzērvenes vai citus rotājumus

Pagatavošana:

1. Krāsni sakarsē līdz 180 grādiem.

2. Karstumizturīgā bļodā ber šokolādes gabaliņus un izkausē virs karstā ūdens tvaikiem.

3. Bļodā iesijā kakao, miltus, cepamo pulveri, šķipsnu sāls.

4. Blenderī sablendē bietes kopā ar cukuru. Pievieno olas un eļļu un vēl mazliet pablenderē, līdz iegūta viendabīga masa. To pievieno sausajām sastāvdaļām un samaisa. Pēdējo pieliek izkausēto šokolādi un iemaisa.

5. 24 cm formu noklāj ar cepamo papīru un maliņas ietauko ar eļļu. Mīklu lej formā un cep 170 grādos, sakarsētā cepeškrāsnī 30–35 minūtes. Pēc cepšanas atdzesē.

6. Lai pagatavotu krēmu, bļodā sajauc pūdercukuru ar krēmsieru. Kad iegūta viendabīga masa, pievieno saldo krējumu un turpina jaukt, līdz krēms kļuvis stingrs un krēmīgs. Pēc garšas var pievienot krēmam ievārījumu un to viegli iemaisīt.

7. Biskvītu pārgriež uz pusēm un pa vidu smērē ½ no krēma. Virspusē uzziež atlikušo krēmu un izdekorē pēc saviem ieskatiem.

