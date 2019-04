VIDEO: No skābeņu saldējuma līdz upeņu pumpuru tējai – Dāvids skaidro, kādas ir jaudīgākās un gardākās “vitamīnu bumbu” receptes pavasarī

Zināms, ka pavasarī jācenšas uzturā lietot pēc iespējas vairāk zaļumu, un vēlams, lai tie būtu savvaļas zaļumi. Skābenes pavasarī ir vieni no pirmajiem zaļumiem, kurus ieteicams lietot, lai organismu nodrošinātu ar nepieciešamajiem vitamīniem. Tās ir ne vien garšīgs, bet arī ļoti bagātīgs pārtikas produkts. Sarunā ar Dāvidu “Maxima” projekta “Restorāns tavā virtuvē” vēstnese, šefpavāre Svetlana Riškova stāsta, ka latviešiem viens no iecienītākajiem pavasara ēdieniem ir skābeņu zupa, bet viņai kā savas jomas profesionālei ir arī sava īpašā skābeņu recepte: “Man ir savas restorāna receptes jogurta un skābeņu saldējums. To pagatavojam ar nelielu saldējuma mašīnīti. Ļoti zaļš un vitamīniem bagātīgs saldējums, jo skābenes netiek termiski apstrādātas.”

Svaigo lapu salātu piedāvājums tirgū un veikalu plauktos kļūst arvien bagātīgāks, šis ir laiks, kad nevajadzētu aizmirst arī dabas veltes, kas pieejamas pašu dārzos, pagalmos un pat mežā. To apstiprina arī “Maxima” projekta “Restorāns tavā virtuvē” vēstnese, šefpavāre Svetlana Riškova. (Foto: Juris Rozenbergs)

Modes un ēdienu blogere Brigita Dambe atklāja, ka arī viņa maksimāli cenšas izmantot visu, ko piedāvā šīs sezonas iespējas: “Kamēr manā siltumnīcā nekas nav izaudzis, es izlīdzos ar tiem zaļumiem, kas aug pagalmā. Piemēram, salātu lapas aizvietoju ar gārsu. Parādās arī pieneņu lapas, lakši. Zaļo tēju es aizvietoju ar upeņu pumpuru tēju.”

Tieši sezonālie ēdieni ļauj dabas spēku izmantot savas veselības labā. Pavasara zaļumi ne velti tiek dēvēti pat “vitamīnu bumbām”. (Foto: Juris Rozenbergs)

Dāvids tomēr uzskata, ka ne visi ir tādi zaļumu cienītāji, un jautā Svetlanai, ko viņa kā savas jomas lietpratēja ieteiktu tieši nogaršot pavasarī. “Šis laiks ir tas, kad ir pieejams svaigais kazas siers un piens, pavasarī ir arī izcila jēra gaļa un, protams, upes zivis. Šie ēdieni arī restorānos pavasarī ieņem savu aktualitāti,” atzīst šefpavāre. Ēdienu blogere Brigita Dambe piebilst, ka tagad jau krietnu laiku cilvēki zaļumus pagatavo smūtijos jeb kokteiļos, tos sablendējot, līdz ar to garšas nianses ikviens sev gatavojot izvēlas pats. “Tiem, kuriem nudien netīk eksperimentēt, ir lieliska iespēja uzturā pavasarī lietot klasiskos zaļumus, redīsus, salātlapas un citus,” saka Brigita.

