Kā Džastins Bībers varētu iegūt pusi no sievas Heilijas miljarda, ja viņi izšķirtos?

Ģimenes tiesību speciāliste un šķiršanās advokāte Stefānija Bluma, kura nepārstāv nevienu no pāra, pastāstīja “DailyMail” – ja abi šķirtos, ņemot vērā bažas par viņu laulību, Džastins varētu aiziet ar pusi no Heilijas peļņas no kompānijas "Rhode" pārdošanas, jo viņiem nav pirmslaulību līguma.