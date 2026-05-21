Foto: Ieva Leiniša/LETA
Skats uz Daugavgrīvas molu un bāku.
Ceturtdien daudzviet gaidāms lietus

Jauns.lv/LETA

Ceturtdien daudzviet Latvijā līs, vietām - galvenokārt valsts austrumos - iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

Dažviet piekrastē gaidāma migla. Saglabāsies lēns vējš. Saulaināka diena būs Kurzemē un Latgales austrumos.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.

Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaiss iesils līdz +16 grādiem, pie jūras būs vēsāks un var veidoties migla.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.

