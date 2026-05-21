Skats uz Daugavgrīvas molu un bāku.
Šodien 07:34
Ceturtdien daudzviet gaidāms lietus
Ceturtdien daudzviet Latvijā līs, vietām - galvenokārt valsts austrumos - iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Dažviet piekrastē gaidāma migla. Saglabāsies lēns vējš. Saulaināka diena būs Kurzemē un Latgales austrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaiss iesils līdz +16 grādiem, pie jūras būs vēsāks un var veidoties migla.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.