Aktiera Mārtiņa Poča draudzenes pirkstā mirdz gredzens. Vai gaidāmas kāzas?
Aktiera un pasākumu vadītāja Mārtiņa Poča draudzenes Ilzes pirkstā uzmirdzējis gredzens, kādu mēdz pasniegt, mīļoto bildinot. Vai gaidāmas kāzas?
Aktieris Mārtiņš Počs četrdesmitgadnieka vecumu šovasar bija cerējis sasniegt aizņemta vīra statusā, kā dēļ pērn pat piedalījās TV šovā "Randiņš ar diviem". Tomēr savu liktenīgo sievieti tajā viņš neatrada. Tāpēc "Kas Jauns" šovasar, apmeklējot "Prāta vētras" koncertu un Mārtiņam pie sāniem cieši piespiedušos pamanot kādu dāmu, ļāvās ar šo vēsti dalīties arī žurnālā. Vasarā Počs arī neslēpa, ka jau vairākus mēnešus nav no attiecībām brīvs vīrietis – viņam ir pastāvīga draudzene Ilze, un abi kopā gan nododas sportiskām aktivitātēm, gan bauda kultūras pasākumus.
Kopā ar Ilzi "Kas Jauns" Mārtiņu satika arī nesen apmeklējam tirdzniecības centra "Origo" jaunā ēdināšanas koncepta "POSTe" atklāšanas pasākumu. Bija redzams, ka pāris baudīja ne tikai svinības, maltīti un dzērienus, bet arī viens otra uzmanību. Pārim kompānijā pievienojās arī kādreizējais Mārtiņa Dailes teātra kolēģis aktieris Gints Andžāns ar sievu Montu un mazo dēliņu, kuram šoruden aprit gadiņš.
Nav tā, kā izskatās!
Mārtiņa draudzenes Ilzes labās rokas zeltnesī bija manāms gredzens ar actiņu. Vaicāts, vai gaidāmas kāzas, Mārtiņš "Kas Jauns" bilda, ka neesot “ne saderinājušies, ne precējušies”. “Tas nav saderināšanās gredzens,” pie sava palika aktieris, nākotnes nodomos par attiecībām būdams atturīgs.