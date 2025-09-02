Aktieris Mārtiņš Počs koncertā neizlaiž no apskāviena jauno mīļoto
Aktieris un pasākumu vadītājs Mārtiņš Počs, kas pērn liktenīgo sievieti cerēja sastapt, piedaloties TV šovā "Randiņš ar diviem", un tā arī īsto un vienīgo tur neatrada, nu bauda mīļuma pilnas attiecības ar jauno draudzeni Ilzi. Prāta vētras koncertā Mārtiņš mīļoto ne mirkli neizlaida no ciešā apskāviena.
Augusta beigās Mārtiņam Počam apritēja 40 gadu, un līdz šim, gan būdams Dailes teātra aktieris, gan pēc aiziešanas no teātra štata viņš bijis tipisks vecpuisis. Pērnruden Počs piekrita interesantai avantūrai un deviņām dāmām ļāva pacensties par viņa uzmanību TV šovā "Randiņš ar diviem", kurā kā otrs “līgavainis” piedalījās Mārtiņa aroda brālis Kaspars Zāle. Šovā Mārtiņš uzvarēja, sakot “jā” dalībniecei Luīzei, kopā abi arī izbaudīja galveno balvu – ceļojumu uz Bali. Pēcāk gan abi saprata, ka nav viens otram īstie, un attiecības šova pārim neizveidojās.
Taču nu jau vairākus mēnešus Mārtiņš Počs vairs nav no attiecībām brīvs vīrietis. Viņam ir pastāvīga draudzene, abi kopā gan nododas sportiskām aktivitātēm, gan bauda kultūras pasākumus.
Mārtiņš žurnālam "Kas Jauns" atzīst, ka viens no šīs vasaras jaukākajiem notikumiem kopā ar mīļoto bijis "Prāta vētras" koncerta apmeklējums Valmierā. Tā bijusi kā atgriešanās jaunībā, bet, izdzirdot dziesmu "Lidmašīnas", viņam atmiņā atausis pat skolas laiks. “"Prāta vētra" ir fenomenāla grupa. Viņu koncerts ir kā mazie dziesmusvētki, kur vairumu dziesmu visi dzied līdzi. Foršas dziesmas, sirsnīga atmosfēra, brīnišķīgas emocijas,” – tā kopā ar draudzeni Ilzi piedzīvoto vakaru raksturoja Počs. Par jaunajām attiecībām aktieris publiski izteikties vēl atturas, skaidrojot, ka tajās pagaidām ir tikai uzņemts tāds pareizs un mērķtiecīgs virziens.
Grupas "Prāta Vētra" koncerts Valmierā 2025. gada augustā
Sestdien, 2. augustā, “Prāta Vētra” Valmierā, Dīvaliņa pļavās pulcēja aptuveni 13 tūkstošus vidzemnieku.