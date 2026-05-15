Seriāla "Kā es satiku jūsu māti" aktieris Niks Paskvals atzīts par vainīgu slepkavības mēģinājumā, viņam draud mūža ieslodzījums
Seriāla “Kā es satiku jūsu māti” (“How I Met Your Mother”) aktieris Niks Paskvals atzīts par vainīgu slepkavības mēģinājumā. 2024. gada viņš brutāli uzbrucis savai bijušajai draudzenei Alijai Šihornai, sadurot viņu vairāk nekā 20 reizes.
Kalifornijas tiesa piektdien atzina Niku Paskvalu (36) par vainīgu slepkavības mēģinājumā, pirmās pakāpes mājas aplaupīšanā ar klātesošu personu, kā arī par miesas bojājumu nodarīšanu dzīvesbiedram / kopā dzīvojošajam / līgavainim / līgavai / draugam / draudzenei vai bērna vecākam. Par to ziņo izdevums “The Daily Mail”.
Prokurori apgalvo, ka 2024. gada maijā viņš ielauzās Šihornas dzīvesvietā un uzsāka nežēlīgu uzbrukumu, kura rezultātā sievietei bija jācīnās par izdzīvošanu.
Paskvals pēc uzbrukuma bēga no Štatiem, mēģinot šķērsot Meksikas robežu, taču tika aizturēts Teksasā. Viņu izdeva atpakaļ Kalifornijai, lai vīrietis atbildētu tiesas priekšā par nodarīto.
Tagad aktieris gaida tiesas spriedumu un viņam draud maksimālais sods – mūža ieslodzījums.
Šihorna, cienīta speciālo efektu grima māksliniece, kuras darbu skaitā ir filmas “Nekrietneles” (“Mean Girls”) un “Rebel Moon: 1. daļa – Uguns bērns” (“Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”), sniedza šokējošu liecību tiesā.
Viņa stāstīja, kā ieslēdzās vannas istabā, bet Paskvals izlauza durvis, lai iekļūtu pie viņas.
“Es tikai ceru, ka taisnība uzvarēs,” viņa 2024. gadā sacīja izdevumam “The Daily Mail”, piebilstot, ka viņš "nedrīkst tikt cauri sveikā”.
Viņas draudzene Kristīna Vaita, kura dzīvoja tajā pašā mājā, atrada Šihornu noasiņojušu un ātri rīkojās, kas glāba sievietes dzīvību.
Vēlāk “GoFundMe” kampaņā tika sīkāk aprakstīts viņas traumu smagums, tostarp rētas uz kakla, daļējs redzes zudums un ilgstoši bojājumi rokām.
Izdevums apgalvoja, ka pirms uzbrukuma Šihorna jau bija panākusi, ka tiesa izvirza Paskvalam netuvošanās orderi. Viņš bija draudzeni sitis ar siksnu, izlauzis durvis, izvarojis un žņaudzis vairākus mēnešus pirms traģiskās saduršanas.
Paskvala sodāmības vēsturē reģistrēta sēšanās pie stūres reibumā 2013. un 2014. gadā.
Viņa aktiera karjerā ir lomas seriālā „Archive 81” un producenta darbs komēdijseriālā „National Day Riff”.