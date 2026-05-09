Anna Hetaveja atklāj, ka loma filmā "Sātans Pradas brunčos" bija paredzēta citai. Astoņas aktrises pirms viņas to noraidījušas!
Anna Hetaveja atklāj, ka viņas kandidatūra nebija pirmā, par kuru iedomājās filmas "Sātans Pradas brunčos" radošā komanda, kad meklēja ideālo aktieru sastāvu. Lomu, kas Hetavejai izrādījās būtisks pagrieziena punkts karjerā, iepriekš noraidījušas astoņas aktrises. Viņa bijusi devītā izvēle! Kuras aktrises pateica "nē" projektam?
Anna Hetaveja nesen kopā ar filmas “Satāns Pradas brunčos” kolēģi Emīliju Blantu sniedza interviju radio “Capital FM”. Sarunas gaitā “Oskara” balvu ieguvusī kino zvaigzne atklāja, ka patiesībā bijusi devītā kandidāte, kura uzrunāta, lai spēlētu Andreas “Endijas” Saksas lomu. Viņa pajokoja, ka pārējo astoņu aktrišu vārdi palikuši atmiņā uz mūžu. “Tie ir ietetovēti man smadzenēs,” smējās Hetaveja, kura pirmo reizi šajā lomā iejutās 2006. gadā. Šogad pie skatītājiem nonācis ekranizējuma turpinājums – otrā filma, kur atkal vienkopus pulcējies tas pats zvaigžņotais sastāvs.
Kad Hetavejai beidzot piedāvāta šī daudzu aktrišu noraidītā loma, viņa nekavējoties to akceptējusi, jo jutusi gandrīz "mistisku magnētismu", kas nāca no šī projekta. Viņa atzīst, ka nav spējusi saprast, kāpēc tik daudzas citas zvaigznes atteicās no tik brīnišķīgas lomas. Bet šis fakts licis noticēt, ka tas bija likteņa pirksts.
Loma iepriekš piedāvāta Reičelai Makadamsai, Džuljetai Luisai, Keitai Hadsonei un Klērai Deinsai. Kandidātu skaitā bijusi arī Kirstena Dansta, Natālija Portmane un Skārleta Johansone. Taču nevienai no šīm A līmeņa zvaigznēm tolaik piedāvājums nav šķitis gana interesants vai apvienojams ar citu projektu, pie kura tobrīd strādāts.
Anna Hetaveja, kura nesen nosaukta par skaistāko sievieti pasaulē 2026. gadā, kādā no iepriekšējām intervijām iedrošinājusi citus, ka nekad nevajag atteikties no saviem sapņiem. Anna 13 gadus ir precējusies ar uzņēmēju Adamu Šulmanu un ir divu dēlu mamma. Džonatans piedzima 2016. gadā, bet Džeks – 2019. gadā. Viņa atzīst, ka tagad viņas dzīve ir daudz piepildītāka, nekā, ja salīdzina ar karjeras sākumposmu.
Filmā “Sātans Pradas brunčos 2” fani atkal var kopā skatīt sākotnējo aktieru sastāvu – tieši 20 gadus pēc tam, kad pasaule pirmo reizi iepazina šerpo Mirandu Prīstliju (Merila Strīpa) un viņas komandu.