Dīvainas un pat baisas 60. līdz 80. gadu tradīcijas, kas mūsdienās šķiet absurdas
Padomju ēra atstājusi pēc sevis ne tikai industriālos gigantus, bet arī veselu virkni ikdienas ieradumu, kas mūsdienās šķiet kā kultūras artefakti. Tas, kas tagad cilvēkam šķiet dīvains vai pat šausmīgs, miljoniem cilvēku Padomju Savienībā bija daļa no ikdienas dzīves.
Apkopojām visizteiktākās tradīcijas, kas veidoja padomju dzīvesveidu.
Maize kā izdzīvošanas simbols
Pēckara paaudzes uzauga ar pārliecību, ka maize ir svētība. To ēda ar jebkuru ēdienu, sākot no zupām līdz pelmeņiem, un ēdnīcās to izsniedza bez maksas. Tā bija ne tikai pārtika, bet arī atgādinājums par pārvarēto izsalkumu un grūtiem atjaunošanās gadiem.
Trauki, kurus redzēja tikai "izredzētie"
Padomju dzīvokļos bufetēs stāvēja servīzes, kas gadiem ilgi gaidīja savu zvaigžņu stundu. Kristāls un porcelāns tika izņemts tikai lielos svētkos vai īpaši godājamiem viesiem. Deficīta apstākļos šādi trauki bija ne tikai rotājums – tie bija statusa simbols.
Apģērbs, kam bija "jāaug" līdz ar bērnu
Sakarā ar kvalitatīvu lietu trūkumu, vecāki pirka mēteļus, džemperus un apavus, kas bija vairākus izmērus lielāki. Bērni valkāja vecāko bērnu apģērbu, bet saglabātās lietas tika nodotas tālāk — kaimiņiem vai paziņām. Izmest kaut ko vērtīgu tika uzskatīts gandrīz par noziegumu.
Kāzas ar obligātu pieminekļa apmeklējumu
Padomju Savienībā jaunajam pārim kāzu programma bija nepilnīga bez ziedu nolikšanas pie pieminekļiem, kas veltīti kritušajiem karā. Tas bija rituāls, kas apvienoja personīgo svētku un valsts piemiņas kultu. Mūsdienu pāriem šāda tradīcija šķiet neparasta, bet toreiz tā bija norma.
Publiska nosodīšana kā kontroles instruments
"Viedokļu tiesas" — vēl viena raksturīga padomju dzīves iezīme. Darba kolektīvu sapulcēs varēja publiski nosodīt cilvēku par "sociālistiskās morāles" pārkāpšanu, prasīt atvainošanos vai pat uzsākt atlaišanu. Tas radīja pastāvīgas bailes no tā, ka varētu būt "nepareizs".
Fotogrāfijas no kapiem — ikdienišķa prakse
Daudzās ģimenēs tika glabātas mirušo fotogrāfijas pie zārka — tradīcija, kas sakņojas vēl XIX gadsimtā. Padomju Savienībā tā nepazuda: daudziem tas bija pēdējais veids, kā saglabāt atmiņas par cilvēku.
Apbedīšanas procesijas arī bija ar savu rituālu: pūtēju orķestris, egļu zari uz ceļa, atvērts zārks. Tas, kas bērniem šķita biedējoši, pieaugušajiem bija ikdiena.
Padomju ieradumi sen jau aizgājuši pagātnē, taču tie joprojām atgādina, kāda bija dzīve valstī, kur deficīts un kontrole veidoja ne tikai ekonomiku, bet arī cilvēku ikdienas dzīvi.
Vēsturiska atkāpe: Padomju laiki Latvijā ilga no 1940. līdz 1990. gadam. Latvija bija pievienota Padomju Savienībai divos posmos: pirmo reizi 1940. gadā, bet pēc Otrā pasaules kara, 1944. gadā, padomju vara atjaunojās līdz pat 1990. gadam, kad Latvija pasludināja neatkarību no Padomju Savienības.