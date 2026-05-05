Četri Latvijā populāri mūziķi apvienojas enerģiskā dziesmā "4 vaļi"
Četri Latvijā iemīļoti estrādes mākslinieki – Andris Baltacis, Jānis Moisejs, Dainis Skutelis un Kaspars Markševics – apvienojušies, lai iedziedātu aizraujošu, pacilājošu un enerģijas pilnu dziesmu "4 vaļi".
“Dziesma “4 vaļi” ir uzmundrinošs un nedaudz manifestējošs muzikāls aicinājums liktenim – ikviena klausītāja ikdienā iedalīt vairāk laimīgu un pozitīvu notikumu, kas saistīti ar veselību, prieku, mīlestību un, ja izdodas, arī labklājību. Bieži vien mēs savā dzīves ceļā pamanām tieši to, par ko domājam un uz ko koncentrējamies. Psiholoģijā šo fenomenu skaidro ar retikulāro aktivācijas sistēmu – apziņas filtru, kas palīdz izcelt to, kas mums konkrētajā brīdī ir nozīmīgs. Tas var izpausties pavisam vienkārši – mēs sākam biežāk pamanīt konkrētu auto modeli, kuru vēlamies iegādāties, vai arī sajūtas un notikumus, uz kuriem apzināti vai neapzināti fokusējamies. Tāpēc mēs kā mākslinieki vēlamies virzīt klausītāju uzmanību uz pozitīvo – uz labo, kas jau ir un kas vēl tikai nāk. Mēs ticam, ka tas var kaut nedaudz uzlabot gan katra cilvēka ikdienu, gan sabiedrību kopumā,” stāsta Jānis Moisejs. Dziesma tapusi ar LaIPA stipendijas atbalstu, veicinot jaunas latviešu mūzikas radīšanu un pozitīvu emociju izplatību sabiedrībā.
Par izpildītājiem:
Andris Baltača vārds ir kļuvis par sinonīmu latgaliskai sirsnībai, vīrišķīgam mieram un patiesām emocijām. Plašākai publikai viņš vispirms asociējas ar grupu “Baltie lāči” un tautā iemīļotām dziesmām, Andra radošā biogrāfija ir daudz slāņaināka – tajā savijas gan muzikālā izglītība, gan režisora tvēriens un dziļa mīlestība pret savu novadu. Viņa spēja uzrunāt klausītāju vienkāršā, bet dziļi personiskā valodā ir padarījusi viņu par vienu no stabilākajām vērtībām Latvijas skatuvē.
Dainis Skutelis studējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņš vairākkārt uzvarējis Jāņa Zābera piemiņas konkursā “Aiviekstes lakstīgala”, piedalījies koncertā “Gadsimta skaistākā mūzika”, uzstājoties kopā ar Inesi Galanti un Latvijas Nacionālās operas tenoriem. Plašu atpazīstamību guvis, uzvarot šovā “Latvijas Zelta talanti”, kā arī veiksmīgi piedaloties “Koru karos”, vadot Preiļu kori.
Jānis Moisejs ir latviešu dziedātājs, komponists un dziesmu vārdu autors, vairākkārtējs Latvijas Sirdsdziesmas aptaujas laureāts un Berklee College of Music absolvents ar specializāciju dziesmu rakstīšanā. Jāņa radošais rokraksts balstās latviešu estrādes tradīcijās, apvienojot melodiskumu ar stāstu un skatuvisko harismu, kas ļauj dziesmām dzīvot gan radio viļņos, gan klātienes koncertos visā Latvijā.
Kaspars Markševics ir dziedātājs un Latvijas Radio 2 ētera balss, raidījumu “Ceļojums”, “Zelta graudi” un “Garāžas sarunas” vadītājs. Kaspars šogad atzīmē savu apaļo jubileju ar koncerttūri visā Latvijā. Paralēli radošajai darbībai viņš ir arī Latvijas Bērnu atbalsta fonda vadītājs.