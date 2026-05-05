ZZS: LBAS piedāvājums minimālo algu celt līdz 835 eiro nav pietiekami ambiciozs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) piedāvājums par minimālās algas pieaugumu 2027. gadā nav pietiekami ambiciozs, ņemot vērā Latvijas atpalicību no kaimiņvalstīm, vērtēja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
"Uzskatām, ka LBAS piedāvājumam trūkst ambīciju. Latvijā šobrīd ir otrā zemākā minimālā alga Eiropas Savienībā, un tā ir par aptuveni 250 eiro zemāka nekā Lietuvā un par 100 eiro zemāka nekā Igaunijā," norādīja Rokpelnis, uzsverot, ka tuvākajos gados Latvijai būtu jātiecas vismaz uz Igaunijas minimālās algas līmeni.
Vienlaikus ZZS aicina diskusiju par minimālās algas celšanu skatīt plašākā kontekstā, sasaistot to ar izmaiņām darba tiesiskajā regulējumā. "Piedāvājam diskusiju par minimālās algas līmeņa celšanu sasaistīt ar diskusiju par grozījumiem Darba likumā," pauda Rokpelnis.
Kā ziņots, LBAS rosina minimālo algu 2027. gadā palielināt vismaz par 55 eiro, nosakot to 835 eiro mēnesī. Pašlaik minimālā mēneša darba alga Latvijā ir 780 eiro. Arodbiedrības norāda, ka minimālās algas pieauguma temps atpaliek no pārējo algu kāpuma, kā arī uzsver Latvijas zemo atalgojuma līmeni Eiropas Savienības kontekstā, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju.
LBAS arī aicina minimālo algu vērtēt kopsakarā ar neapliekamā minimuma palielināšanu un nodokļu atvieglojumiem apgādībā esošām personām, uzsverot šo instrumentu nozīmi mazo ienākumu saņēmēju un ģimeņu atbalstam.