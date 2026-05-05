Šodien 14:31
Ledus kafija
Neparastāka ledus kafija karstam laikam.
Sastāvdaļas
Ledus kafija
100g rupji maltas kafijas
500ml auksta ūdens
6 ēd. k.parastā vai mandeļu piena
3 ēd. k.kafijas liķiera
cukurs vai sīrups - pēc vēlēšanās
ledus gabaliņi pasiegšanai
Pagatavošana
- Burkā ieber 100 g rupji maltas kafijas un aplej ar 500 ml auksta ūdens. Uzliec vāku un atstāj uz diennakti. Tad izkās caur smalku sietiņu un pēc tam vēl caur papīra filtru, kas paredzēts kafijas gatavošanai automātā.
- Ņem 75 ml šī kafijas koncentrāta, pielej 75 ml auksta ūdens (pārējo pataupi papildu porcijām), 6 ēd.k. parastā vai mandeļu piena un 3 ēd.k. kafijas liķiera. Ja vēlies, saldini ar cukuru vai kādu sīrupu.
- Divās glāzēs ieber ledus gabaliņus un pielej kafiju.