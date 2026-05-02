6 lietas, kas 90. gados bija norma, bet šodien kļuvušas par luksusu
Katrai ērai ir savi sasniegumi un zaudējumi. Tas, kas pirms 30 vai 50 gadiem bija luksuss, šodien ir pieejams gandrīz katram. Bet arī otrādi: tas, kas reiz bija ikdienišķs, šodien kļūst par dārgu ekskluzīvu preci.
Kā raksta "Yourtango", populārā amerikāņu forumā "Reddit" sākās diskusija par to, kādas lietas 1990. gados bija plaši pieejamas, bet šodien tās tiek uztvertas kā kaut kas ļoti dārgs un gandrīz vai elitārs.
Un, lai gan diskusija bija par ASV realitāti, dažas lietas ir aktuālas arī Latvijai. Un, lai gan šī izlase neatspoguļo īsto dzīves līmeņa attiecību toreiz un tagad, tajā ir ievērojama daļa patiesības.
1. Īpašuma pieejamība
Kā stāsta "Reddit" lietotāji, 1990. gados bija iespējams iegādāties savu mājokli, pat ja ģimenē strādāja tikai viens cilvēks. Mūsdienās ASV to ir grūti izdarīt pat ģimenēm, kurās abi laulātie strādā. Amerikas iedzīvotāji sūdzas, ka mājokļu cenas pieaug daudz ātrāk nekā kopējās dzīves izmaksas, radot nopietnus šķēršļus jaunajiem pircējiem.
Latvijā situācija ir līdzīga, bet tajā pašā laikā principiāli atšķirīga. 1990. gados Latvijas iedzīvotāji saņēma ļoti zemas algas, bet arī mājokļu cenas bija zemas. Teorētiski algas pietika, lai iegādātos dzīvokli dažu gadu laikā. Tomēr uzkrāt bija ļoti grūti, ņemot vērā hiperinflāciju un hipotēku trūkumu. Tagad uzkrāt ir vieglāk, taču dzīvokļu cenas ir ievērojami pieaugušas.
2. Cenas par degvielu
Īpašu uzmanību amerikāņi pievērsa degvielas cenām, kas ievērojami pieaugušas. Viens no komentētājiem atgādināja, ka 90. gados vidējā benzīna cena bija $1,15 par galonu (30 centi par litru), kas šodien šķiet gandrīz nereāla.
Latvijā situācija ir līdzīga. 1990. gados benzīns patiešām maksāja maz. Cits jautājums, ka automašīna tolaik daudziem bija nepieejama greznība.
3. Mēbeles no dabīgā koka
Ja agrāk mēbeles no masīvkoka bija pieejamas un izplatītas, tad šodien tās vairāk ir premium segmenta prece. "Reddit" lietotāji sūdzas, ka par augstām cenām bieži tiek pārdoti izstrādājumi no lētākiem materiāliem.
Šo apgalvojumu var viegli attiecināt arī uz Latviju. Globālais trends uz mēbeļu ražošanu no otrreizējās koksnes materiāliem pilnībā ir skāris mūs.
4. Kvalitatīvs apģērbs
Vēl viens piemērs ir apģērbs: lietotāji norāda, ka 90. gadu apģērbi saglabāja formu desmitgadēm, kamēr mūsdienu apģērbs ātri nolietojas. Viens no komentētājiem atzīmēja, ka viņam joprojām ir saglabājušies daži apģērbi no 90. gadiem.
Lai gan 1990. gados Latvijā sākās apģērba imports ne pārāk augstā kvalitātē, kvalitatīvs apģērbs patiešām bija pieejams, ja salīdzina ar mūsdienu ekonomiskā segmenta apģērbu.
5. Uzticama sadzīves tehnika
Amerikāņi dalās ar pieredzi, ka agrāk sadzīves tehnika varēja kalpot desmitiem gadu, bet tagad tās ilgmūžība ir ievērojami samazinājusies. Viens no lietotājiem minēja piemēru ar ledusskapi, kas kalpojis vairāk nekā 25 gadus, piebilstot, ka mūsdienu analogi bojājas daudz ātrāk.
6. Personīgais laiks
Pēdējais punkts, kuru "Yourtango" min diskusijā, ir personīgā laika zuduma sajūta. Lietotāji atzīmē, ka agrāk, ārpus skolas vai darba, tu piederēji pats sev.
Mūsdienās tehnoloģiju attīstība ir novedusi pie situācijas, kad tu esi vienmēr pieejams un vienmēr sasniedzams. Nenoliedzami daudz laika "apēd" "sēdēšana" viedtālrunī.