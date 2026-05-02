Gribi uzaicināt karali Čārlzu III vakariņās? Šos ēdienus uz galda labāk neliec
Ja kādreiz rastos iespēja uzaicināt karali Čārlzu III vakariņās, ar skaisti klātu galdu vien nepietiktu. Izrādās, britu monarham ir gana konkrēti ēšanas paradumi — daļu nosaka karaļnama protokols, daļu viņa paša gaume un pārliecība par ilgtspējīgu dzīvesveidu.
Kad cilvēks piedzimst karaliskajā ģimenē, daudzi dzīves aspekti atšķiras no parasta cilvēka ikdienas — tostarp arī tas, ko viņš ēd. Un, lai gan karalis Čārlzs III maltīšu ziņā daudzējādā ziņā ir līdzīgs mums visiem, tomēr ir arī dažas atšķirības. Ir vairāki ēdieni, kurus karalis neēd – sākot no kāda populāra salduma līdz slavenai franču delikatesei.
Aizsaulē aizgājusī karaliene Elizabete II tik ļoti mīlēja šokolādi, ka viņai, kā ziņots, bija savs iecienītais Londonas šokolādes meistars, kurš viņai piegādāja īpaši gatavotas šokolādes. Taču šī mīlestība pret šokolādi nav pārgājusi viņas dēlam — karalis Čārlzs ar saldumiem neaizraujas un šokolāde neesot viens no produktiem, ar kuru viņu varētu īpaši iepriecināt.
Karaļnama pārstāvji, kā zināms, dzer tikai britu pudelēs pildītu ūdeni — gan ceļojot pa pasauli oficiālās vizītēs, gan uzturoties mājās. Šāds piesardzības pasākums paredzēts, lai karaļnama pārstāvji nesaķertu kādu vēdera infekciju vai citu kaiti, kas varētu viņiem liegt piedalīties oficiālajos pienākumos.
Sīpoli pils virtuvēs tiek izmantoti nelielos daudzumos, taču nekad tā, lai to garša ēdienā būtu izteikti jūtama. Turklāt tie nekad netiek pasniegti svaigi.
Savukārt Foie gras, kas tiek gatavots no piespiedu kārtā barotas pīles vai zoss aknām, karalis Čārlzs atsakās ēst ētisku apsvērumu dēļ. Tāpēc viņš šo delikatesi pilnībā aizliedzis karaļnama virtuvē.
Runājot par desertiem un saldumiem, karalim Čārlzam patīk, ja cepumi pirms pasniegšanas ir uzsildīti līdz noteiktai temperatūrai — pretējā gadījumā viņš tos nemaz nevēlas ēst. Tāpat karalim negaršo stipra kafija, un tā ir tikai viena no vairākām uztura niansēm, kas jāņem vērā karaļnama pavāru komandām.
Briti tēju uztver ļoti nopietni, tāpēc nav pārsteigums, ka arī karalis ir diezgan izvēlīgs attiecībā uz savu tēju. Kā ziņots, katram tējas veidam, ko dzer karalis, ir savi noteikumi, jo dažādiem tējas veidiem tiek pievienoti atšķirīgi saldinātāji. Pat tējas krūzes osiņas un karotītes novietojumam esot ļoti konkrēta nozīme.
Tā kā karalis aktīvi atbalsta ilgtspējību, vienu dienu nedēļā viņš nelieto nekādus piena produktus. Atbalstot ilgtspējīgākus ēšanas paradumus, viņš divas dienas nedēļā neēd arī gaļu un zivis.
Lai gan tas nav strikts karaļnama noteikums, karaļnama pārstāvjiem stingri iesaka izvairīties no jūras veltēm un jēlas gaļas, jo abi šie ēdieni var izraisīt saindēšanos ar pārtiku, ja nav pareizi pagatavoti.
Karalis ir izvēlīgs arī attiecībā uz mīksti vārītām olām. Viņa brokastu olai jābūt vārītai tieši četras minūtes, lai dzeltenums būtu perfekti šķidrs. Ir apgalvots, ka karaļa pavāri katru rītu viņam pagatavo septiņas olas, no kurām viņš apēd tikai vienu. Tomēr pats karalis šo mītu ir noliedzis, jo viņš ļoti necieš pārtikas izšķērdēšanu.
Patiesībā karaļnama pārstāvji ir pret pārtikas izšķērdēšanu — karaļnama virtuvju darbiniekiem jāgatavo nelielas porcijas, lai izvairītos no ēdiena izmešanas, un atlikumi jāiekļauj nākamās dienas maltītē.
Vai nu tāpēc, lai uzturētu sevi formā, vai arī tāpēc, lai dienas laikā paveiktu pēc iespējas vairāk, karalis Čārlzs atsakās ēst pusdienas.
Kā ziņots, karalis dienu sāk ar brokastīm, kurās ir sezonāli augļi, sēklas un tēja. Nākamreiz viņš ēd tikai pēcpusdienā — tējas laikā.
Jau vairākas desmitgades karalis Čārlzs savā uzturā ievēro principu “no saimniecības līdz galdam”. Un, tā kā viņam pieder vairāki lauku īpašumi, viņa gadījumā tas patiešām ir iespējams. Bijusī karaļnama šefpavāre Kerolīna Roba stāstījusi, ka karalis pieprasa, lai viņa maltītes tiktu gatavotas no sezonālām sastāvdaļām — ideālā gadījumā no viņa paša daudzajiem dārziem.