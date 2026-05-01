Kino leģenda, kas pazuda no Holivudas: kas notika ar trīskārtējo “Oskara” laureātu Danielu Deju-Lūisu?
Daniels Dejs-Lūiss, kurš šonedēļ atzīmēja savu 69. dzimšanas dienu, ir viens no savas paaudzes izcilākajiem aktieriem. Karjerā, kas 45 gadu laikā aptvērusi vien 22 filmas, Dejs-Lūiss trīs reizes ieguvis ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars” kā labākais aktieris, kļūstot par līdz šim vienīgo aktieri, kuram tas izdevies.
Daniels Dejs-Lūiss karjeras laikā ieguvis trīs “Oskara” balvas kā labākais aktieris. Pirmo viņš saņēma par Kristija Brauna lomu 1989. gada biogrāfiskajā drāmā “My Left Foot”, kurā atveidoja ar cerebrālo trieku sirgstošu īru rakstnieku un mākslinieku. Otro “Oskaru” viņš ieguva par nežēlīgā naftas magnāta Daniela Pleinvjū lomu Pola Tomasa Andersona filmā “There Will Be Blood”. Savukārt trešo balvu aktieris saņēma par ASV prezidenta Abrahama Linkolna atveidojumu Stīvena Spīlberga vēsturiskajā drāmā “Lincoln”.
Tomēr savas slavas virsotnē viņš 2017. gada jūnijā paziņoja par aiziešanu no aktiermākslas. Viņš gan bija aizgājis no kino arī iepriekš — no 1997. līdz 2000. gadam, kad Itālijā pievērsās pavisam citai nodarbei un kļuva par kurpnieka mācekli.
Aktieris pie kino atgriezās 2025. gadā ar jaunu filmu, kuras scenāriju pats palīdzējis rakstīt.Trīskārtējais “Oskara” balvas ieguvējs atgriezās kameras priekšā, lai sadarbotos ar dēlu Ronanu 2025. gada filmā “Anemone”, kura 2026. gadā nonākusi straumēšanā, tostarp “Netflix”.
Aktieris žurnālam “Rolling Stone” sacīja, ka viņam bijušas “zināmas atlikušas skumjas” par aiziešanu no aktiermākslas, jo viņš zināja, ka viņa otrais dēls ienāks šajā industrijā.
“Es zināju, ka Ronans turpinās veidot filmas, bet es no tā visa aizgāju. Es nodomāju — vai nebūtu brīnišķīgi, ja mēs varētu kaut ko izdarīt kopā un atrast veidu, kā to, iespējams, noturēt tādās robežās, lai tam nebūtu obligāti nepieciešama visa lielas produkcijas atribūtika,” viņš sacīja izdevumam.
“Tās vienkārši bija tādas zema līmeņa bailes, trauksme par atgriešanos kino industrijā. Darbs vienmēr bija kaut kas, ko es mīlēju. Es nekad, nekad nepārstāju mīlēt šo darbu.”
Intervijā viņš arī atzina, ka nožēlo, ka toreiz tik skaļi paziņoja par aiziešanu — ka būtu bijis labāk vienkārši paklusēt.
Aktieris vienmēr ir rūpīgi sargājis savu privāto dzīvi, sabiedrībā parādījies reti — galvenokārt atsevišķos paparaci kadros, kuros parasti redzams viens.
Neskatoties uz to, aktieris kopš 1996. gada ir precējies ar sievu Rebeku Milleri. Abi iepazinās 1995. gadā, kad viņš viesojās pie viņas tēva, slavenā rakstnieka Artūra Millera. Pārim ir divi kopīgi dēli: Ronans, kurš dzimis 1998. gadā, un Kašels, kurš dzimis 2002. gadā. Abi zēni pievienojās savam vecākajam brālim Gabrielam-Keinam, kurš dzimis Daniela iepriekšējās attiecībās ar franču aktrisi Izabellu Adžani.