Džimijs Kimmels aizstāv savu joku par Melāniju Trampu kā "gaidošu atraitni". Ko viņš pateica?
Džimijs Kimmels reaģēja uz ASV prezidenta Donalda Trampa un pirmās lēdijas Melānijas Trampas aicinājumu atlaist viņu no darba - pēc joka, ko viņš izteica aizvadītajā nedēļā, runājot par pirmā pāra piedalīšanos Baltā nama korespondentu vakariņās.
„Dažreiz tu pamosties no rīta un pirmā lēdija publicē paziņojumu, pieprasot tavu atlaišanu. Mēs visi esam ar to sastapušies, vai ne?" Džimijs Kimmels izteicās sava šova monologā. „Kas par dienu!”
Pirmdien Melānija Trampa ievietoja paziņojumu vietnē “X”, kurā pieprasīja, lai telekompānija ABC atlaistu Kimmelu par joku, ko viņš izteica pirms sestdienas pasākuma, kad bruņots vīrietis atklāja uguni, mēģinot ielauzties Baltā nama korespondentu vakariņās.
Ko Kimmels pateica, kas izraisīja pirmā pāra sašutumu?
Martā Tramps paziņoja, ka pirmo reizi kā prezidents apmeklēs šīs vakariņas. Iepriekšējos gados Kimmels būtu nolīgts jautrības uzturēšanai, taču šogad organizatori lēma uzaicināt mentālistu (personība, kas izmanto psiholoģiskās un novērošanas prasmes) Ozu Pērlmanu, lai sniegtu izklaidi.
Savā šovā, kas tika pārraidīts ceturtdien, Kimmels parodēja gaidāmās sestdienas vakariņas. Viņš pajokoja, ka Melānija Trampa izstarojot tādu mirdzumu kā “gaidoša atraitne”. Kimmels atkārtoja šo asprātību pirmdien, norādot, ka tas „nepārprotami bija joks par viņu vecuma atšķirību” — Donaldam Trampam ir 79 gadi, bet Melānijai 56 — „un prieka izteiksmi viņas sejā katru reizi, kad viņi ir kopā.”
„Tas bija ļoti viegls joks par to, ka viņam ir gandrīz 80 gadi un viņa ir jaunāka par mani,” turpināja Kimmels. „Tas nekādā ziņā nebija aicinājums uz slepkavību, un viņi zina, ka es jau daudzus gadus aktīvi izsaku savu nostāju pret vardarbību - ar ieročiem jo īpaši.”
Ko Melānija Trampa uzrakstīja par Kimmelu?
„Kimmela naida un vardarbības runas ir paredzētas, lai sadalītu mūsu valsti,” rakstīja pirmā lēdija savā vēstījumā vietnē “X”. „Viņa monologs par manu ģimeni nav komēdija — viņa vārdi ir postoši un padziļina politisko krīzi Amerikā.”
Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026
„Tādiem cilvēkiem kā Kimmelam nevajadzētu būt iespējai katru vakaru ienākt mūsu mājās un izplatīt naidu,” viņa turpināja. „Kimmels ir gļēvulis, kas slēpjas aiz ABC, jo zina, ka televīzijas kanāls turpinās viņu aizstāvēt. Nu gan pietiek. Ir pienācis laiks ABC ieņemt stingrāku nostāju. Cik ilgi vēl ABC vadība atbalstīs Kimmela pretīgo uzvedību uz mūsu sabiedrības rēķina?”
Ko teica Donalds Tramps?
Vietnē “Truth Social” prezidents Donalds Tramps rakstīja, ka Kimmela joks ir „pazeminošs aicinājums uz vardarbību”. „Tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams,” viņš komentēja, piebilstot: „Džimijam Kimmelam jābūt nekavējoties atlaistam no “Disney” un ABC.”
Lai mazinātu naida runas, vispirms būtu jāsāk ar Trampu
Pirmdienas vakarā Kimmels komentēja Melānijas Trampas izteikumu, sakot, ka viņš piekrīt pirmajai daļai no viņas paziņojuma. „Es piekrītu, ka naidpilna un vardarbīga retorika ir kaut kas, no kā mums vajadzētu atteikties. Tā ir,” sacīja Kimmels. „ Un, manuprāt, lielisks veids, kā sākt mazināt šo problēmu, būtu saruna ar jūsu vīru par to.”
Viņš piebilda: „Es arī gribu norādīt, ka Donaldam Trampam ir tiesības teikt, ko viņš vēlas, tāpat kā jums, man un visiem mums, jo saskaņā ar Pirmo grozījumu mums kā amerikāņiem ir tiesības uz vārda brīvību. Bet, to sakot, man ir patiesi žēl, ka jūs un prezidents, un visi, kas bija šajā telpā sestdien, piedzīvoja notikušo. No sirds. Pat ja neviens netika nogalināts, tas nenozīmē, ka situācija nebija traumējoša un biedējoša. Mums jāpulcējas kopā un jākļūst labākiem.”
Par Trampa paša joku par nāvi arī atlaist!
Savā šovā otrdienas vakarā Kimmels parādīja klipu, kurā Tramps saka runu par godu Lielbritānijas karaļa Čārlza un karalienes Kamillas vizītei Baltajā namā. Tās laikā prezidents atcerējās, ka viņa vecāki Mērija Anna Makleoda un Freds Tramps bija precējušies 63 gadus. „Tas ir rekords, kuru mēs nevarēsim pārspēt, mīļā,” viņš sacīja Melānijai. „Man žēl. Tas vienkārši nenotiks.”
„Pagaidiet mirkli,” ieminējās Kimmels pēc epizodes atskaņošanas. „Vai viņš tiešām izteica joku par savu nāvi? Mans Dievs, viņu par to vajadzētu atlaist.”