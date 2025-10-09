Mika Dukura bijusī sieva Laura Dukure paziņo par saderināšanos
Par saderināšanos pavēstījusi mūziķa Mika Dukura bijusī sieva un bērnu mamma Laura Dukure.
Lauras Dukures sirdsāķītis ir pārdošanas menedžeris Mārtiņš Skoboļevs. Par jaunajām attiecībām viņa pirmo reizi pastāstīja sabiedrībai pagājušā gada augustā.
“Vieglākais “Jā”, ko jebkad esmu teikusi,” sociālajā tīklā “Instagram” pavēstījusi Laura, pievienojot vairākas romantiskas fotogrāfijas.
Lauras iepriekšējā laulība ar mūziķi Miku Dukuru ilga 11 gadus. 2023. gada oktobrī Miks pavēstīja, ka šai savienībai pienācis gals, sociālajos tīklos rakstot: "11 skaisti gadi, divi superīgi bērni un daudz kopīgi izdzīvotu kāpumu un kritumu, taču mēs uztveram to, cik iespējams viegli, un ir jāturpina kāpt!"
Miks ar Lauru savulaik piedalījās realitātes šovā "Mīla burbulī", kurā jau stāstīja par attiecībās pārdzīvotajām problēmām.
Pēc šķiršanās Miks izveidoja attiecības un vēlāk saderinājās ar influenceri Endiju Kalniņu jeb Kalendy.