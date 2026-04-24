Jauna grupa “Veču Vakars” atklāj grilēšanas sezonu ar dziesmu “Dārza Svētki”
Latvijas mūzikas ainavā sevi piesaka jauna grupa “Veču Vakars”, izdodot savu pirmo singlu “Dārza Svētki”.
"Apvienībā darbojas trīs normāli džeki - Ēriks, Edijs un Kārlis -, kuri apvienojušies kopīgā mīlestībā pret labu mūziku, dzīvi un, protams, īstiem veču vakariem, " teikts grupas izplatītajā paziņojumā.
Grupas skanējums balstās retro roka estētikā, apvienojot klasisku enerģiju ar vieglu humora piesitienu un dzīves baudīšanas filozofiju. “Veču Vakars” aicina ikvienu pievienoties viņu radītajai atmosfērai - arī dāmas, kurām grupa piešķir īpašu nozīmi.
“Dāmas ir tās, kas mūsu vakariem piešķir jēgu, un mūsu dziesmām – sajūtu. Veču vakaros mēs runājam par dzīvi… un dzīve ļoti bieži nozīmē tieši dāmas.”
Debijas singls “Dārza Svētki” ir muzikāls stāsts par latviešu dvēseles spoguli - pirmajām pavasara dvesmām, kad tiek kurināts grils, atvērtas sarunas un baudīta dzīve. Tā ir dziesma par kopā būšanu, vienkāršiem priekiem un tradīcijām, kas vieno.
“Latvieša dvēsele sāk smaržot pēc pavasara tieši tajā brīdī, kad tiek iedegts pirmais grils,” tā par dziesmu “Dārza Svētki” grupas dalībnieki.
Ar šo singlu “Veču Vakars” iezīmē savu vietu Latvijas mūzikā, solot arī turpmāk klausītājiem piedāvāt enerģiskus un dzīvespriecīgus skaņdarbus.