Mūziķi, kas ir kopā ne vien uz skatuves, bet arī dzīvē: grupa “Eridana” izdod singlu “Esmu uzplaukumā”
Grupa "Eridana", kurā darbojas mūziķi Iveta Baumane-Pētersone un Roberts Pētersons izdod jaunu, iedvesmojošu singlu "Esmu uzplaukumā".
Dziesmas sākotnējās idejas autors Roberts par dziesmas tapšanas procesu stāsta: "Ikvienam dzīvē mēdz būt posmi, kad uznāk nomāktība – šķiet, ka nekas neizdodas, nekas neved uz priekšu un viss apkārt zaudē krāsas. Arī man bija šāds periods, kas ieilga, līdz kādā brīdī pēkšņi, it kā bez īpaša iemesla, sajutu – kaut kas ir mainījies. Parādījies vieglums, cerība un enerģija, un radās pārliecība, ka no šī brīža viss ies tikai uz augšu.”
Mūziķus šī pieredze iedvesmojusi radīt dziesmu par iekšēju pārvērtību un atdzimšanas sajūtu. "Dziesma ir tieši par šo sajūtu, un par šo brīdi, kad pēkšņi, kā daba pēc garā ziemas nomāktības perioda, iestājas pavasaris un viss ir uzplaukumā, skaistākās lietas ir tikai priekšā," saka grupas dalībnieki, kas kopā ne tikai muzicē, bet izveidojuši ģimeni.
Pie dziesmas strādājuši abi grupas mūziķi, gan Iveta, gan Roberts, veidojot "Eridanai" raksturīgo skanējumu un saskanīgo vokālo duetu. Savukārt Roberts ir arī singla "Esmu uzplaukumā" producents un videoklipa autors. Klipa ideja radusies, zīmējot kopā ar savu bērnu – šie zīmējumi kļuvuši par daļu no vizuālā stāsta, simbolizējot pozitīvās nokrāsas un sapņus, kuriem mākslinieks tic un zina, ka tie piepildīsies.
Dziesma no 10. aprīļa pieejama populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.