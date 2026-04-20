FOTO: Rīgā ar vērienu izskan grupas "Remix" 40 gadu jubilejai veltītais koncerts "Pilsēta"

Grupas "Remix" 40 gadu jubilejai veltītais koncerts "Pilsēta" 2026. gada aprīlī
18:18
Aizvadītās nedēļas nogalē, 17. aprīlī, VEF Kultūras pilī izskanēja leģendārās grupas "Remix" dalībnieku Ulža Marhileviča, Igo un Aivara Hermaņa un Latvijas Radio bigbenda koncertprogramma "Pilsēta".
Koncertprogrammā “Pilsēta” iekļauti gan laika pārbaudi izturējuši instrumentālie skaņdarbi, gan grupas lielākie hīti jaunos aranžējumos, tostarp – arī kompozīcijas no pagājušā gadsimta 80.gados izdotajām skaņuplatēm “Uz veselību!” un “Naktsmājas”: “Banānu republika”, “Pilsēta”, “Sestdiena” un citas.
Šovasar gaidāmi vēl divi grupas koncerti: 26. jūlijā Jelgavā, brīvdabas koncertzālē “Mītava” Pasta salā, un 18.augustā Dzintaru koncertzālē.
