Rokkoncertā "Kaza kāpa debesīs" savāc 15 tūkstošus eiro Jura Kulakova piemiņas vietas izveidei. FOTOGALERIJA

Rokkoncerts "Kaza kāpa debesīs" Līvānos 2026. gada aprīlī
Rokkoncertā "Kaza kāpa debesīs", kas 2026. gada 23.aprīlī notika Līvānu kultūras namā, leģendārā komponista Jura Kulakova piemiņas vietas izveidei viņa ...
Rokkoncertā "Kaza kāpa debesīs" savāc 15 tūkstošus eiro Jura Kulakova piemiņas vietas izveidei.
Rokkoncertā "Kaza kāpa debesīs", kas ceturtdien, 23.aprīlī, notika Līvānu kultūras namā, leģendārā komponista Jura Kulakova piemiņas vietas izveidei viņa dzimtajā pilsētā Līvānos savākti 15 tūkstoši eiro.
Grupa “Pērkons”, "Trīs Latvijas tenori", ģitārists Armands Alksnis un viņa dēls Andrievs Alksnis, kā arī Preiļu violetais koris Daiņa Skuteļa vadībā piepildītajā Līvānu kultūras nama zālē aizrāva ikvienu klātesošo ar Jura radītās mūzikas skaistumu un jaudu. Vēl īpašāku koncerta noskaņu padarīja skatuves scenogrāfija, kuru veidoja Jura māsas, tautas daiļamata meistares Maijas Kulakovas austie linu audekli, lakati un tautisko brunču audumi, līdzīgi kā Jura mūzikā apvienojot nacionālā kultūras mantojuma spēku un rokenrola ekspresiju.
Visi koncerta ienākumi tiks izmantoti Jura Kulakova piemiņas vietas – tematiskā soliņa – izveidei Līvānu dzelzceļa stacijas apkārtnē. Tematiskie soliņi ir īpašas Līvānu vietzīmes, kas stāsta pilsētai nozīmīgus stāstus. Piemiņas vietas idejas autore ir Jura māsa, kura norāda, ka dzelzceļš Jura dzīvē ir spēlējis nozīmīgu lomu: no Līvānu stacijas sākās viņa ceļš uz Rīgu, sākumā Jāzepa Mediņa mūzikas skolā, vēlāk Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vēlāk, “Pērkonam” kļūstot par savas paaudzes elkiem un komponistam intensīvi radot ne tikai rokmūzikas, bet arī akadēmiskās mūzikas jomā, garie braucieni vilcienā uz dzimtajām mājām ļāva atstāt Rīgas kņadu un burzmu aiz muguras un pamazām iekļauties Līvānu mierā un klusumā Dubnas upes krastā.
Vilcienam ir bijusi arī cita būtiska loma Jura un “Pērkons” liktenī, kad dēļ skandalozās vilciena demolēšanas pēc Ogres koncerta 1985. gadā padomju vara grupu atkārtoti aizliedza un iedzina pagrīdē. “Pērkons”, neskatoties uz cenzūru, tomēr neatlaidīgi turpināja iet savu brīvības vēstījuma ceļu, spēlējot Jura Kulakova komponēto mūziku, kura nu jau kļuvusi par latviešu roka klasiku.
Lai iegūtu pārdomātus, ainaviskus, pilsētvidei atbilstošus un mākslinieciski augstvērtīgus piemiņas vietas metus un izvēlētos konkursa uzvarētāju tālākajai ieceres īstenošanai, Līvānu novada dome 29. maijā izsludinās metu konkursu. Saskaņā ar metu konkursa nolikumu, Jura Kulakova piemiņas soliņš varēs tikt veidots, izmantojot gan tradicionālus tēlniecības materiālus, gan mūsdienu tehnoloģijas, gan abu iepriekš minēto paņēmienu kombinācijas, izveidojot vides objektu, kas vienlaikus ir gan mākslinieciski augstvērtīgs, gan ērts un praktiski lietojams.
Pretendentu iesniegtos metu piedāvājumus vērtēs konkursa žūrija, vadoties pēc virknes kritēriju: funkcionālais novietojums, arhitektoniskā, ainaviskā, pilsētbūvnieciskā un mākslinieciskā kvalitāte, atbilstība ilgtspējas principiem, tehniskie risinājumi un integrācija pilsētvidē, kā arī Jurim Kulakovam raksturīgās oriģinalitātes, emocionālā un idejiskā vēstījuma atspoguļojums.
