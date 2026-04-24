Atklāts, kāpēc seksuālā vardarbībā apsūdzētajam trenerim samazināts sods
Seksuālā vardarbībā apsūdzētajam Rīgas bērnu un jauniešu centra "Daugmale" kāpšanas trenerim Rīgas apgabaltiesa sodu samazinājusi tādēļ, ka viņš pilnībā atzinis savu vainu un nožēlojis izdarīto.
Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa ceturtdien nolēma par vienu gadu samazināt trenerim piespriesto cietumsodu, nosakot astoņu gadu brīvības atņemšanu, kā arī piemērojot četru gadu probācijas uzraudzību un uz trim gadiem liedzot vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem.
Apelācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams un līdz ar to ir stājies spēkā.
Pirmās instances tiesa pērn trenerim piesprieda deviņu gadu cietumsodu un trīs gadu aizliegumu vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem.
Trenerim uzrādītas apsūdzības par to, ka viņš, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli un autoritāti, izdarīja seksuāla rakstura darbības ar nepilngadīgu personu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo. Treneris iepriekš savu vainu atzina daļēji.