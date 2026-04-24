Darja Semeņistaja iekļūst Oeirašas turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālā
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien bez cīņas iekļuva Oeirašas "WTA 125" turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālā.
Semeņistajas pretiniece Karola Monē (WTA 178.) no Francijas traumas dēļ no otrās kārtas mača atteicās.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 112. pozīcijā un turnīrā izsēta ar trešo numuru, ar 6-4, 6-1 uzvarēja Annu Lēnu Frīdsamu (WTA 207.) no Vācijas. Par ceturtdaļfināla sasniegšanu latviete nopelnījusi 27 WTA vienspēļu ranga punktus.
Semeņistajas pretiniece nākamajā kārtā būs ASV tenisiste Vitnija Osigve (WTA 180.).
Dubultspēlēs Semeņistaja sasniegusi pusfinālu. Otrajā kārtā
Par iekļūšanu pusfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 49 WTA dubultspēļu ranga punktus. Pirmajā kārtā Latvijas un Šveices duets ar 6-4, 6-4 uzvarēja Lielbritānijas tenisisti Ališu Bārnetu un ķīniete Fenu Šo.
Pagājušajā nedēļā Oeirašā jau tika aizvadīts viens "WTA 125" līmeņa turnīrs, kurā Semeņistaja dubultspēlēs zaudēja finālā, bet vienspēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.