Šovu zvaigzne Magone nonākusi pie atziņas, ka dzīve laukos traucē viņas mākslinieciskajām aktivitātēm
TV personība un dzejniece Magone Liedeskalna šovā “Slavenības. Bez filtra” dodas uz Rīgu pie draudzenes. Ilva, kura vada domubiedru grupu sievietēm, ir pārliecināta, ka jebkuras vizuālās pārmaiņas sakņojas cilvēka psiholoģijā.
Ilva uzskata, ka panākumi, tostarp svara zaudēšana, nav iespējami bez pozitīvas attieksmes pret savu ķermeni: "Ir jāiemīl sevi no iekšienes, un tikai tad, kad tu esi sevi pieņēmis, iemīlējis, kad vairs tev netraucē kaut kādi tavi "tarakāni", tad arī var panākt visu – tievēšanu. Tev jau ir jāpatīk tādam, kāds tu esi." Viņa neatzīst paviršību pret savu ārieni un uzskata, ka sievišķības kopšana ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Ilvai nav pieņemama situācija, kurā viņa pamestu mājokli, nebūdama pilnībā saposusies. Viņas filozofija ir vienkārša – nav jāgaida īpašs gadījums, lai izskatītos izcili: "Kam jūs taupāt tās skaistās kleitas? Kam jūs taupāt tās papēžu kurpes, ja jūs viņās nestaigājat? Jo tu jau dabū tādu pašvērtējumu, tikko kā tu skaisti saģērbies." Viņasprāt, pat parasts veikala apmeklējums ir iemesls, lai sapucētos, jo "sieviete dabū pašapziņu tajā brīdī, kad viņa jūtas skaista".
Kad Ilva interesējas, vai Magone bieži izvēlas elegantus apavus un pucēšanos, dzejniece neslēpj reālo situāciju: "Tikai skatuves dienās... Nu, kādas špiļkas pa dubļiem laukos izbrist?" Magone skaidro, ka viņas stilu diktē apkārtējie apstākļi, tomēr viņa izjūt arvien lielāku vēlmi mainīties. Viņa atzīst, ka pašreizējā dzīvesvieta rada iekšēju pretrunu ar viņas publisko tēlu: "Es arvien vairāk sāku just šo diskomfortu – vide, kur es dzīvoju, un dzīve, kādu es vēlētos, kas ir saistīta ar skatuvisko darbu un kādai man ir jābūt. Jārada par sevi priekšstats."
Dzejniece atklāti stāsta, ka fiziskais darbs lauku sētā traucē uzturēt māksliniecei atbilstošu koptēlu, piemēram, saglabāt kārtīgu manikīru. Šobrīd Magone atrodas krustcelēs: "Šobrīd esmu tādā transformācijas periodā, bet kā īsti līdz galam ar to tikt galā un kā pareizi to darīt, tā īsti vēl nemaz nav skaidrs."