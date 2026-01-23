Šovu zvaigznes Magones dzejas grāmatas "Magoņu dvēseles" atvēršanas svētki
2026. gada 22. janvārī kafejnīcā "Ezītis miglā" notika šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes dzejnieces Magones Liedeskalnas jaunās dzejas grāmatas "Magoņu ...
Sarkanais paklājs
Šodien 15:44
FOTO: šovu zvaigzne Magone laiž klajā savu jaunāko dzejoļu grāmatu
Ceturtdien, 22. janvārī, kafejnīcā "Ezītis miglā" notika šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes dzejnieces Magones Liedeskalnas jaunās dzejas grāmatas "Magoņu dvēseles" atvēršanas svētki.
"Magoņu dvēseles" - tā sauc Magones Liedeskalnas, kas pirms daudziem gadiem mums bija zināma kā šovu zvaigzne Magone Burka, pēcāk Šutoviene, jaunāko grāmatu.
"Šis dzejas krājums parāda Magones silto un plašo sirdi. Neskatoties uz skaudro bērnību, Magone spēj sevī rast spēku un sirsnību, prot pateikties pat ūdens lāsei akā. Nebaidās pateikt: “Man nav viegli!” Spēj pieņemt savas sāpīgās atmiņas un radīt ko skaistu no tām. Uzzied atkal un atkal no jauna – ticībā par skaistu šodienu, vēl labāku rītdienu!" tā par jauno grāmatu saka tās izdevēji.