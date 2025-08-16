Kolorītā šovu zvaigzne Magone: viņas dzīve mazāk redzētās fotogrāfijās
Šovu zvaigzne Magone aicina brīvos vīriešus uz savu "lauku mīlas nometni"
Televīzijas šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece, dzejniece un sabiedrībā labi zināmā personība Magone Liedeskalna no jauna pārsteidz savus sekotājus. Šoreiz - ar īpaši personīgu iepazīšanās sludinājumu.
Savos sociālo tīklu kontos viņa publicējusi sludinājumu, kurā aicina visus brīvos, pašpietiekamos un superīgos vīriešus pieteikties viņas "lauku mīlas nometnei".
"Ja joprojām meklē savu īsto un liktenīgo, nebaidies no smaga darba, grūtībām un - protams - no Magones, tad šis ir tieši tev! Piesakies “Magones lauku mīlas nometnei” jau augusta beigās, un tevi sagaida brīnišķīgi piedzīvojumi un, varbūt, arī liktenīgas kāzas - kas zina? Neizmēģināsi, nezināsi," saka Magone. Interesenti ir aicināti rakstīt pieteikumus Magonei personīgi jebkurā sociālo tīklu platformā.
Vēl iepriekšējā šova “Slavenības. Bez filtra” sezonā viņa centās atjaunot attiecības ar dēla tēvu Venti Vītolu, taču tas nevainagojās panākumiem. Ik pa laikam dzejniecei uzrodas kāds jauns pielūdzējs, taču īsto un vienīgo joprojām nav izdevies atrast. Ne reizi vien viņa uzsvērusi, ka sagaida, lai vīrietis būtu kā stiprs plecs, kas atbalsta viņu gan emocionāli, gan finansiāli.