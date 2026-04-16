Jaunas bažas par Andželinas Džolijas veselību
Holivudas zvaigžņu Andželinas Džolijas un Breda Pita tiesvedība šķiet bezgalīga. Process piedzīvojis jaunu pavērsienu, aktrise lūgusi nākamo sēdi pārcelt par deviņiem mēnešiem. Daudzos tas raisījis bažas par nopietnām veselības problēmām.
Izskanējusi informācija, ka Andželina Džolija vēlas pārcelt nākamo tiesas sēdi par deviņiem mēnešiem, atliekot ieilgušo strīdu par “Château Miraval” vīna darītavu no februāra uz novembri.
Vēsts par tiesas sēdes pārcelšanu nav vienīgais fakts, kas nonācis ziņu virsrakstos. Džolijas nesenā parādīšanās dizainera Toma Forda pasākumā Šanhajā raisījusi bažas interneta vidē. Fani ievērojuši, ka aktrise izskatās manāmi iztukšota. Un sociālajos tīklos nekavējoties parādījās spekulācijas par iespējamiem iemesliem. Komentāri svārstījās no bažām līdz sazvērestības teorijām par Džolijas veselību.
Iekšējie avoti norāda, ka spriedze turpina pieaugt. „Šī tiesvedība turpina atstāt smagu ietekmi,” apgalvo paziņa, piebilstot, ka Džolija jau agrāk ir saskārusies ar veselības problēmām, kas saistītas ar stresu, tostarp sejas nerva bojājumu jeb tā saukto Bella paralīzi. „Viņa nevar doties tālāk vai pienācīgi atgūties, kamēr šī [tiesas lieta] vēl karājas virs galvas,” piebildis avots.
Strīds par Francijas īpašumu ilgst jau gandrīz desmit gadus, lai gan abu aktieru bezgala garā šķiršanās prāva tika noslēgta 2024. gadā. Pārstāvji no Pita puses iebilsts pret jebkādu kavēšanos, brīdinot, ka tas var apgrūtināt liecinieku pieejamību un vēl vairāk aizkavēt procesu. „Tas ir ārkārtīgi nogurdinoši viņai,” piebilst avots. „Izskatās, ka viņai katru dienu ir kaut kas jārisina.”
Izskanējusi arī informācija, ka Džolija klusām meklējot iespēju, kā sākt jaunu dzīves posmu ārzemēs, tostarp pavadot laiku Kambodžā, taču pat šis plāns tagad šķiet iejaukts juridiskos un finansiālos sarežģījumos.