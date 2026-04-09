"Oranžās brīvdienas" īpašā veidā godinās viņsaulē aizgājušo grupas biedru Speisu
Grupa "Oranžās brīvdienas" aicina savus fanus uz četriem īpašiem koncertiem, kas notiks jau pavisam drīz.
Koncerti plānoti 8. maijā Jelgavā, 9. maijā Liepājā, 15. maijā Rīgā un 16. maijā Cēsīs. Jelgavā un Liepājā pirms koncertiem tiks demonstrēta dokumentālā filma “Indijas Oranžās Brīvdienas”, kas vēsta par grupas koncerttūri Indijā un Nepālā.
Koncertos, kas tiek piedāvāti ar īpašu programmu, būs dzirdamas gan vecās, gan jaunās dziesmas, tostarp pirmatskaņojumi, kuru vārdu autors ir Speiss. Tāpat koncerti solās būt ne tikai muzikāli, bet arī emocionāli īpaši, jo visi ieņēmumi no šiem pasākumiem tiks novirzīti Speisa pieminekļa izveidei.
"Oranžās brīvdienas" sola pārsteigumus, jaunas dziesmas un neaizmirstamu kopā būšanu.
Jau ziņots, ka pagājušā gada janvārī pāragri mūžībā devās grupas "Oranžās brīvdienas" solists Ints Ķergalvis, kurš mūziķu vidē bija pazīstams kā Speiss.