"Oranžās brīvdienas" Indijā un Nepālā godina viņsaulē aizgājušā grupas biedra Speisa piemiņu

Kā tad mūsu čaļi izvairījās no lielā kautiņa? “Atbrauca kāds cits indietis, kura draudzenei tas džeks arī esot iesitis, un tad nu viņi abi sāka skaidroties, līdz kaušļa kompānija agresīvo džeku savāca,” stāsta "Oranžo brīvdienu" puiši, kuriem Indijā nācās arī samaksāt bargas soda naudas. Par ko? Par neatļautu smēķēšanu uz ielas kopumā nācies šķirties no 50 eiro. “Gandrīz katrā pilsētā dabūjām sodu par pīpēšanu. Bet pats lielākais sods jau bija mūsu pašu vaina, kad izdomājām uzpīpēt lidostā pie zīmes Smēķēt aizliegts! Mēs to zīmi nepamanījām, bet policija gan. Tā bija pirmā iepazīšanās ar Indiju – 10 eiro sods. Tagad šī kvīts mums ir kā suvenīrs. Bet visur citur sods mums bija vien divi eiro.”