"Aizgāja pavisam pēkšņi un negaidīti..." Horens par viņsaulē aizsauktā mūziķa un drauga Speisa dzīves pēdējām dienām

Stāstot par draugu, Horenam aizlūst balss: “Viņš bija kolosāls cilvēks! Braucot uz koncertiem, mēs kopā esam pavadījuši vairāk nedēļas nogaļu nekā ar savām ģimenēm. Viņš bija viens no tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kurš, būdams pilnīgi prom no reliģijām, bija ļoti tolerants šajā ziņā. Proti, kad es skaitīju mantras (un es to daru katru dienu), Speiss vienmēr, kad gribēja man kaut ko pateikt, toleranti jautāja: “Vai es tevi netraucēju? Drīkstu tev ko paprasīt?” Mūsdienās reti kurš cilvēks tā dara. Piemēram, ja pa nakti palikām vienā numuriņā, Speiss vienmēr man prasīja, vai man netraucē skaņa no televizora, ko viņš mēdza skatīties. Viņš tiešām pret citiem izturējās ar lielu toleranci un pieklājību.”